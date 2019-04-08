東區不是沒落 「潮經濟」撐起「裏東區」聚落

台北市東區閒置店面愈來愈多，東區沒落引發議論，其實並不盡然，事實上在東區的巷內俗稱「裏東區」，依舊熱鬧好玩，國泰金控 (2882-TW) 數位暨數據發展中心透過大數據分析觀察，20~35 歲年輕卡友最常刷卡的前十家潮流商店中，有七家就座落在東區，「潮經濟」撐起「裏東區」商圈不墜。

國泰世華銀發展的數位品牌 KOKO，主打年輕人的市場，國泰世華銀數位銀行部協理陳冠學表示，這次 KOKO 結合東區巷弄潮牌店家提供購物折扣，再由潮流圈人物楊艾倫、Nike 老師等，帶年輕人一起逛東區，聯手打一場金融與潮流結合的團體戰，探訪只有巷仔內才知道的東區魅力。

之所以會看上「潮經濟」撐起「裏東區」聚落，陳冠學表示，20~35 歲年輕卡友最常刷卡的前十家潮流商店中，有七家就座落在東區 (此次 KOKO 合作的有 4 家)，而 20~35 歲年輕卡友在這前十大潮流商店的消費金額，也佔全行卡友消費金額超過六成。

再觀察其中的消費數據，潮流品牌單店年消費落在 3000-1 萬元，其中高端潮流單店年消費更高達 10 萬元，是不可忽視的「潮經濟」。

陳冠學表示，KOKO 會員平均每三天刷卡消費一次，20~35 歲年輕族群每月平均刷卡 1 萬元。

這些年輕人使用行動支付比率非常高，主要消費在美食，約占消費金額的 19%，其次是潮流時尚購物，約占 17%，第三就是網購，約占 16%，另外就是旅行跟個人學習課程各 10%。

陳冠學說：「金額多寡並不重要，重要的是這些年輕人可能賺 2~3 萬元，但肯花 1 萬元在購物，就比月入 10 萬元但花 1 萬元在購物的比重高出許多。」國泰世華銀就是要找到年輕人消費習慣及想要的方向，提供相關的刷卡優惠，因此相當重視「潮經濟」。