英國2月GDP成長0.2% 優於預期 製造商擔心脫歐提前趕工

官方數據顯示，英國經濟在 2 月份出人意料地增長，原因是製造商預估 3 月份脫歐，因此提前生產。

英國國家統計局週三 (10 日) 公布，英國 2 月份的 GDP 較前月增長 0.2%，優於分析師的預期。

自 2016 年脫歐公投之後，英國經濟的表現大致上優於許多分析師的預期。週三所公布的數據顯示，在截至 2 月為止的 3 個月中，英國經濟成長率為 0.3%，也優於分析師預計。

其中，2 月份製造業產出比 1 月份增長 0.9%，推升工業生產增長達 0.6%，兩個數字都優於所有早前的預期。國家統計局表示，有許多證據顯示，製造商在英國正式脫歐前正提高產量，推動數據的上揚。

統計局官員指出，一些訂單的進度超前，目的是能趕在脫歐前完成，避免脫歐後的可能變動，這一說法也暗示未來幾個月數據可能遭拖累。

另一方面，服務業的 GDP 僅增長 0.1%，低於 1 月的 0.3%，金融服務部門連續 12 個月表現下滑。

IMF 週二預測，英國若能避免無協議脫歐的打擊，2019 年 GDP 為 1.2%，優於德國的 0.8%，僅落後於法國的 1.3%。

英國首相梅伊 (Theresa May) 週三將與歐盟領導人會面，並尋求繼續延遲脫歐的時間。