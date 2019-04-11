再延期！英國「拖」歐大限延至 10 月 31 日

歐盟決議將英國脫歐期限從 4 月 12 日推遲至 10 月 31 日，而且英國政府仍必須簽署延期協議。

由於市場定價長期延期，消息傳出後，英鎊變動不大。

歐盟成員國於週三 (10 日) 召開歐盟緊急峰會，商討英國延長限期事宜。歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 已達成妥協協議，將英國脫歐截止日期延長至 10 月底，並於 6 月進行審查。

英國國會已三次否決梅伊版的脫歐協議草案，早前原定的 3 月 29 日脫歐大限已延至 4 月 12 日，如今英國脫歐卻持續陷入僵局。

隨著 4 月 12 日脫歐大限即將到來，上週五 (5 日) 英國首相梅伊向歐盟申請，希望將脫歐期限延至 6 月 30 日，避免被強制「硬脫歐」。梅伊於本週前往各國遊說，呼籲反對黨工黨支援合作，並傳出英國二次公投的可能選項。

因應梅伊的再度延期申請，歐盟週三 (10 日) 召開緊急峰會，考慮是否要將脫歐寬限期延長至最長一年，還是授予梅伊短期延期至 6 月的要求。

梅伊 (中) 參加歐盟緊急峰會，商討延長脫歐期限。(圖：AFP)

會議過程中，德國、西班牙和愛爾蘭在內的 27 個歐盟成員國中大多都支持長期延期 (至年底) 的方案，避免動軏要開會忙「脫歐」。

然而，法國態度強硬，堅決持反對意見，認為英國推遲到 6 月才可行，儘管其他國家也支持短暫延遲，但法國是唯一堅決反對英國脫歐長期延期的國家。

最終，歐盟決議將英國脫歐期限從 4 月 12 日推遲至 10 月 31 日，而且英國政府仍必須在 6 月簽署延期協議。

歐盟已警告：更長的延遲意味著英國必須參加 5 月下旬的歐洲議會選舉。梅伊目前仍傾向在 5 月下旬前脫歐。

華爾街分析師預估，當梅伊返回英國時，梅伊將面臨著英國黨內外強烈反彈風險，還可能在今年秋季政黨年會季面臨一觸即發的政治危機。