滬深盤後—白酒股領跌 上證綜指收跌1.6% 失守3200點

陸股今 (11) 日開低走低，白酒股大幅回檔，五糧液午後一度跌逾 8%；截至收盤，上證綜指下跌 1.60%，至 3189.96 點，失守 3200 點；深證成指下跌 2.65%，至 10158.40 點；創業板指下跌 2.06%，至 1691.10 點。

滬深兩市合計成交額為人民幣 8173.22 億元，明顯低於前一交易日的 8989.61 億元。

上證綜指收跌 1.6%。(圖：翻攝自新浪財經)

以類股來看，汽車整車、養雞、寧夏概念股，漲幅居前；透明工廠、白酒、西安自貿區概念股，跌幅較大；以白酒、家電為代表的消費白馬板塊，今日大幅回檔，領跌兩市，北上資金近期對白酒股等，也有減倉操作。

陸媒財新引述聯訊證券策略分析師廖宗魁說法，稱近期大盤承壓的原因有二，一是本輪行情對整體市場和創業板的估值，修復較充分，想表現得更強勢，有其難度；另一是時值財報季，許多上市公司業績並不理想，導致大盤表現不佳。

廖宗魁認為，今日白酒、家電等板塊回檔幅度較大，可能與之前漲幅較大、估值修復充分有關；2019 年以來 (截至 4 月 10 日收盤)，白酒龍頭貴州茅台累計上漲 60.7%，五糧液上漲 110%；家電龍頭格力電器上漲 62.2%，老闆電器上漲 60.7%。

廖宗魁指出，「近期北向資金多次出現淨流出，且流出板塊，就集中在白酒和家電」，在此同時，外資增持銀行、保險等修復不甚充分的板塊，若外在環境未出現明顯動盪，外資流入趨勢，應不會改變。

聯儲證券首席投顧胡曉輝表示，本週以來，股指連續跳水，主因來自技術層面，雖然上週大盤創新高，但並未有效放大量能，缺乏攻擊力，上檔 3300 點壓力頗大。

胡曉輝說，近期美歐貿易爭端升溫，市場擔心，美國經濟成長趨緩，恐使全球經濟面臨下行風險；此外，伊朗核危機可能重演，英國脫歐不確定性未除，導致全球資金風險偏好趨於保守。