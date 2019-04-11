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力挺Fed主席鮑爾 梅努欽：我不覺得我選錯人

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 。(圖：AFP)
美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 。(圖：AFP)

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (10 日) 接受外媒採訪直言，儘管備受美國總統批評，他不認為鮑爾 (Jerome Powell) 是聯準會 (Fed) 主席錯誤的人選。

儘管美國總統川普親自任命鮑爾擔任 Fed 主席，但實際上，鮑爾是在梅努欽力薦之下才雀屏入選。

自鮑爾走馬上任後，川普長期批判這位 Fed 主席，重砲抨擊鮑爾是美股下殺、美國經濟逆風的罪魁禍首。甚至在去年 12 月美股歷經拋售潮、聯準會完成四度升息之際，川普曾私下討論要解僱鮑爾。

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在梅努欽力薦之下，鮑爾才入主聯準會主席。(圖：AFP)

梅努欽週三表示：「我不覺得我選錯了人，但我尊重總統的觀點和他對經濟的看法，他對此有極大的洞察力。」

川普上週表示，如果聯準會沒有升息並結束緊縮政策，美國經濟就會像火箭一樣噴射起飛。

由於換不掉 Fed 主席，近期川普欲安插親信進入聯準會，宣布將提名美國前共和黨總統參選人凱恩 (Herman Cain) 和前競選經濟顧問摩爾 (Stephen Moore) 入聯準會理事會的計畫。

被問及是否因此擔心聯準會的獨立性時，梅努欽說他並不擔心，因為理事會中可能有兩個直言不諱的川普盟友。

梅努欽稱：「川普總統對這兩個人有信心，他們將通過正常參議院確認程序。」

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