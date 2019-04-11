力挺Fed主席鮑爾 梅努欽：我不覺得我選錯人

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (10 日) 接受外媒採訪直言，儘管備受美國總統批評，他不認為鮑爾 (Jerome Powell) 是聯準會 (Fed) 主席錯誤的人選。

儘管美國總統川普親自任命鮑爾擔任 Fed 主席，但實際上，鮑爾是在梅努欽力薦之下才雀屏入選。

自鮑爾走馬上任後，川普長期批判這位 Fed 主席，重砲抨擊鮑爾是美股下殺、美國經濟逆風的罪魁禍首。甚至在去年 12 月美股歷經拋售潮、聯準會完成四度升息之際，川普曾私下討論要解僱鮑爾。

在梅努欽力薦之下，鮑爾才入主聯準會主席。(圖：AFP)

梅努欽週三表示：「我不覺得我選錯了人，但我尊重總統的觀點和他對經濟的看法，他對此有極大的洞察力。」

川普上週表示，如果聯準會沒有升息並結束緊縮政策，美國經濟就會像火箭一樣噴射起飛。

由於換不掉 Fed 主席，近期川普欲安插親信進入聯準會，宣布將提名美國前共和黨總統參選人凱恩 (Herman Cain) 和前競選經濟顧問摩爾 (Stephen Moore) 入聯準會理事會的計畫。

被問及是否因此擔心聯準會的獨立性時，梅努欽說他並不擔心，因為理事會中可能有兩個直言不諱的川普盟友。

梅努欽稱：「川普總統對這兩個人有信心，他們將通過正常參議院確認程序。」