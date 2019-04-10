知情人士：美中談判正進一步討論「雲端市場」准入問題

知情人士表示，美國和中國的談判代表正在討論把雲端運算領域做出的相關讓步，加到美中雙方貿易協議內，這將擴大外資公司的中國市場准入。

其中一位知情人士表示，中國官員本周召集微軟、蘋果和亞馬遜等公司的代表開會，詳細討論相關提議。另一位知情人士說，討論內容包括可能取消對遠程計算服務提供商與中國本土公司組建合資企業的要求。由於相關談判並未公開，兩位人士均不願具名。

中國在 2017 年頒布了一部全面的《網路安全法》，加強了對收集和傳輸中國用戶數據行為的控制，並潛在地給予政府獲得外資公司技術的更大權限。想在中國運營的外資雲公司被要求將技術授權給本土合作伙伴，並被迫將一些信息存儲在中國境內。

中國工業和信息化部沒有回覆請求置評的傳真。亞馬遜、微軟和蘋果沒有立即回覆置評請求。

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛已表示，雙方正在接近達成貿易協議。在近期於北京和華盛頓舉行高層會談後，中美官員將通過電話方式溝通。中國官方媒體新華社報道稱，雙方討論的協議文本涵蓋技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡和實施機制。

《華爾街日報》3 月份曾報導稱，中國國務院總理李克強提出了允許外資公司在中國自貿區擁有數據中心的想法。

2017 年，蘋果同意將其 iCloud 服務的中國用戶數據存儲轉移至由有地方政府背景的公司「雲上貴州」所營運的服務器群。亞馬遜也同意向本土合作伙伴出售一些中國雲服務資產，以滿足政府法規要求。

知情人士之前表示，目前討論中的中美貿易協議草案要求北京方面在 2025 年之前兌現相關承諾，如允許美國公司在中國全資經營等。知情人士稱，這些是具有約束力的承諾，若不能兌現則可引發美國報復。

世界兩大經濟體之間為期九個月的貿易戰破壞了供應鏈，衝擊了市場，並令全球經濟承壓。國際貨幣基金組織 (IMF) 將全球經濟成長預期下調至金融危機以來的最低水平，將中美談判破裂列入潛在風險清單。

談判代表們仍在制定細節，並討論川普與中國領導人習近平可以坐下來簽署協議的時間。雖然川普一個月前就提出了在自己位於佛羅里達州的海湖莊園舉行「簽約峰會」的想法，但他上周表示，不能保證兩位領導人一定會會面。