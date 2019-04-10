現代貨幣理論再受抨擊 IMF首席經濟學家表示「沒有免費的午餐」

對於現代貨幣理論的信奉者們，國際貨幣基金組織 (IMF) 的首席經濟學家有話要說：不要指望免費的午餐。

「財政政策政策制定者工具箱中非常重要的組成部分，」Gita Gopinath 周二在 IMF 發布全球經濟展望後於華盛頓舉行的新聞發布會上表示。

「這也就是說，沒有免費的午餐。各國可以支出的規模是有限的。」Gita Gopinath 說道。

Gopinath 是最新一位就現代貨幣理論發表評論的大牌經濟學家。該理論試圖轉變有關限制的爭論。根據該理論，擁有自己的央行並以本國貨幣借款的國家，例如美國和日本是不可能破產的，因此只要不產生高通膨，就不必擔心超支問題。

這一學說獲得了民主黨進步派的認可，並得到了紐約州首次擔任眾議員的 Alexandria Ocasio-Cortez 的支持，她和其他幾位議員正在力促增加開支，以應對氣候變化並提供醫療保障。

這一理論遭到了華爾街和學術界重量級人物的抨擊，前美國財長桑默斯稱該理論為「無稽之談」，貝萊德執行長 Larry Fink 則不屑地稱之為「垃圾」。

與此同時，包括桑默斯和前 IMF 首席經濟學家 Olivier Blanchard 在內的許多經濟學家，一直在質疑公共赤字和債務的增加會構成直接威脅的觀點。

IMF 自身長期以來一直支持收緊預算，特別是在借款國，但如今已顯示出轉變的跡象，承認歐洲的財政緊縮最終損害了經濟。

有關現代貨幣理論的爭論浮出水面之際，已開發國家在發生經濟低迷時的應對方式，以及在央行降息空間有限的情況下財政政策是否要成為主導，已經引起了人們的關切。

Gopinath 表示，許多國家都試圖利用「貨幣融資」來為預算赤字提供資金。「經驗表明，最終的結果通常都是通膨失控、投資崩潰、經濟成長崩潰，」她說。

現年 47 歲的 Gopinath 是於今年 1 月接任 IMF 首席經濟學家。她以前是哈佛大學經濟學教授，被視為一位貨幣和財政政策專家。