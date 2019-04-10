美國可能正在打一場「永遠」的貿易戰

華爾街分析師近期認為，自稱「關稅人」的美國總統川普，也許將會需要某種形式的永久關稅並繼續進行貿易戰，全球將經歷「冷戰」與「熱戰」時期。

考量到美國於去年 9 月 30 日簽署「美加墨協定 (NAFTA)」後，美國鋼鐵關稅仍然存在、美國希望保留對中國永久徵收懲罰性關稅的權利、美方擬定對價值約 110 億美元的歐盟進口商品加徵關稅，市場擔心下一步是歐洲汽車進口關稅。

華爾街分析師認為，美國將打一場長期的貿易戰。(圖：AFP)

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 指出：「貿易緊張局勢升級是一個重要風險，雖然中美關係有所改善，並在不久的將來可能達成一項協議，但我們擔心其他行業的貿易緊張局勢會升級，好比汽車業。」

美銀美林經濟學家 Ethan Harris 預估，即使美國與中國達成協議，貿易戰將針對不同問題與全球不同的貿易夥伴間繼續進行。

Harris 直言：「川普總統執政期間，貿易戰不會消失，它將經歷冷戰、熱戰時期。」

資深財經記者 Steve Liesman 提到，考量經濟和政治因素，市場應該考慮到美國將打一場長期貿易戰。

Liesman 點評：「經濟方面，利用關稅作為一種談判工具，能迫使各國消除不公平的貿易行為，那麼這些關稅將只是暫時的，然而，美國貿易戰目標是重振美國製造業 (長期目標)，重新發展並從中國和其他低成本競爭對手搶回市佔，那麼臨時關稅就無法實現這一目標。」

Liesman 提到：「如果川普總統的目標是降低貿易赤字，那麼在關稅的幫助下，減少進口就必須成為等式的一部分。」

Liesman 稱：「從政治考量來看，貿易和平還是貿易戰更有利於川普總統。有可能川普尋求連任時，他可能會發現繼續與美國交易夥伴進行激烈的競爭，將會更有益。」