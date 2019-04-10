〈每日外資外匯觀點〉重磅風險事件雲集 英鎊已消化延遲脫歐利多

周二美元指數小幅震盪，靜待周三市場重磅風險事件雲集，美國公布 CPI 數據、聯準會公布會議紀要、歐洲央行將公布利率決議，總裁德拉吉將召開新聞發布會；此外，歐盟將召開峰會討論英國脫歐問題，預期將引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Pepperston 研究主管 Chris Weston 表示，市場預期聯準會的會議紀明確顯示，聯準會究竟需要採取什麼措施才能開始進一步降息。

瑞銀經濟學家指出，聯準會議紀要可能會試圖強調不確定性因素在今年維持利率不變的決定中所發揮的作用，同時也認為在會議紀要中應不致有跡象顯示 FOMC 即將轉向不同的貨幣政策。

DailyFX 資深匯市策略師 Ilya Spivak 指出，美國薪資成長回跌減輕了聯準會的壓力，使其保持鴿派，可能暫停升息或轉向降息，這對美元將是利空信號。

外匯網站 FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 從技術面來看，歐元兌美元 4 小時 K 線圖顯示匯價繼續回撤偏離 100 期均線，技術指標 RSI 雖失去上行動能，但仍未明確預示匯價將下跌。

三菱日聯 (MUFG) 分析師 Lee Hardman 認為，英國脫歐可能延期的消息並未導致英鎊上漲，基本說明市場已經消化對此的預期。

北歐聯合銀行市場 (Nordea Markets) 預計，本周歐洲央行決議將繼續分析經濟前景及所反映出的未來政策內容細節；三菱日聯則發出警告，雖然歐元在歐洲央行決策會議前保持穩定，但歐元兌美元仍然可能遭遇負面打擊。