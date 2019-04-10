紐約匯市—美元多頭露出脆弱性 續跌至2週低點；避險支撐日圓上漲

週二 (9 日) 交易，美元連續第二個交易日走跌，美元指數來到近 2 週低點。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 96.997。該指數週一跌幅 0.4%。

BMO 金融集團外匯策略歐洲部門主管 Stephen Gallo 警告，「美元多頭的脆弱性已經暴露出來，這會暫時縮限美元的廣泛價值。」

「就考慮美元疲態短期延長來說，歐元 / 美元匯率單日收盤高於 1.1280 美元時，會提供動力突破 1.1325-1.1350 美元範圍，如果這些水準實現的話，我們最終可能會在匯率高達到該處時賣掉。」

歐元占 ICE 美元指數 50% 以上的權重。

歐元兌美元漲幅不到 0.1% 至 1.1268 美元，盤中高點達 1.1285 美元，為 3 月 27 日以來歐元兌美元最強水準。

IMF 週二下修全球今年成長預期至 3.3%，為 2016 年來最慢的成長速度，也較一月時估計的 3.5% 成長速度下降。

但當 IMF 下修歐美成長預期的時候，歐元兌美元仍守住漲幅 0.15% 至 1.1276 美元。

華盛頓 Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，「歐元已經反映了很多負面因素，今日的發展雖然不令人振奮，但也不會讓歐元疲弱點大增。」

為打破脫歐僵局，梅伊首相將趁週三高峰會前夕與歐洲政局重要領袖會面。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 報告提到，「英國首相今日也將與德國和法國領袖會面，以期爭取德法支持英國延後至 6 月 30 日脫歐的提案，明日就是關鍵的歐盟高峰會，屆時歐盟領袖將決定英國能延後多久才脫歐。」

英鎊週二大致持平，兌美元匯率自前日的 1.3062 美元升至 1.3066 美元。

日圓兌美元登上一週高點。由於政局不明確性挫傷近期股市漲勢，本週一開始日圓就挾著避險特質而上漲。

美國宣布考慮對價值 110 億美元的歐洲貨品徵收關稅，以抗議歐洲飛機製造商空巴獲得不公平補貼的做法，且 IMF 調降全球經濟展望，這些因素讓交易者湧向避險貨幣。

華盛頓 Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，「考量到風險胃口，現在市場搶購日圓。」

3：20 p.m，日圓兌美元上漲 0.31%，自週一的 111.49 日圓降至 111.12 日圓。日圓兌歐元匯率則上漲 0.22%。

商品貨幣

IMF 最新預期、原油和其他商品價格吐回稍早漲幅而收低，也使得加元、澳元以及新興市場貨幣同步失守稍早漲幅，因為加拿大和澳洲都是大型商品生產國。

澳元在登上近 3 週高點後，持平在 0.7125 美元。加元匯率在觸及 1.3285 加元兌 1 美元 (3 月 21 日以降最強水準) 後，大致持平在 1.332 加元。

由於週三各消息繁忙：ECB 會議、歐盟高峰會和美國消費物價報告、Fed 3 月份會議紀錄，所以週二是數據日曆上較為安靜的一天。