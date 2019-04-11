紐約匯市—CPI不及預期 FOMC會議紀錄公布後美元仍疲弱 

週三 (10 日) 交易，美元兌一籃子貨幣溫和走低。FOMC 3 月下旬的會議紀錄顯示，決策者爭辯央行的債券持有量，但認同維持利率不變。

美國經濟消息，3 月通膨數據顯示物價上升 0.4%，為 2018 年 1 月以降最大單月升幅，且符合分析師預期。 不含波動大的糧食和能源價格，核心物價指數 (CPI) 小升 0.1%，不及共識預期的 0.2% 升幅。

2：45，ICE 美元指數下降 0.07% 至 96.94。

美元兌 16 種一籃子貨幣的 WSJ 美元指數下降 0.2% 至 89.88，為連續第三個交易日下降。

歐元兌美元收復稍早貶幅後大致持平，歐洲央行一如預期維持貨幣政策不變。

ECB 維持利率不變，並重申至少到年底前，利率都會維持在目前的水準。同時 ECB 計畫，近期完成購債行動後的本金將持續再投資「一段延長時期」至升息之後。

ECB 也一如預期悲觀看待歐元區經濟前景，ECB 總裁德拉吉表示，「歐元區成長前景的風險仍偏向下行，係因地緣政治因素、保護主義威脅和新興市場的脆弱性，導致不明確性持續存在。」但德拉吉認為歐元區陷入經濟衰退的可能性依舊很低。

紐約 BK 資產管理公司總監 Boris Schlossberg 認為，「德拉吉信息的本質就是『我們願意考慮所有選項，只是還沒到那個地步。』

「數據持續疲弱，尤其是製造業，成長動力放緩預計延續目前一整年。」德拉吉也提到美國川普總統威脅徵收歐盟價值 110 億美元貨品關稅一事。

歐元兌美元匯率上漲 0.08％至 1.127 美元，兌日圓下跌 0.27％至 124.855 日圓。

歐洲其他方面，英國首相梅伊試圖與歐洲官員會面，爭取英國延後至 6 月 30 日脫歐，但歐盟理事會主席 Donald Tusk 示意英國再往後推遲脫歐日期，以避免屆時又要再開緊急會議、再談延後。

倘若梅伊未能爭取到協議，英國本週五將無協議脫歐。