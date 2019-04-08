〈每日外資外匯觀點〉渣打：目前市場正處於想賣美元又不敢賣的糾結中

本周市場關注多項重大風險事件，歐洲央行公布利率決議、美國聯準會公布貨幣政策會議紀要、歐盟召開緊急峰會討論英國脫歐問題、中美貿易再次進行談判以及美國 CPI 數據公布，預期將引發市場波動。

北歐聯合銀行市場 (Nordea Markets) 預計，本周歐洲央行利率會議決議的前瞻指引導將繼續分析經濟前景及反映未來政策內容細節。

道明證券表示，美國聯準會 3 月會議上點陣圖大幅下滑，市場將從 3 月的會議紀要中更清楚聯準會的「鴿意」動向。

Pepperston 研究主管 Chris Weston 指出，市場預期聯準會的會議紀要將顯示出更詳細的方法，聯準會究竟需要採取什麼措施才能開始進一步降息。

瑞銀 (UBS) 經濟學家預期，聯準會紀要將不致顯示 FOMC(聯邦公開市場操作委員會) 利率政策立即轉向，但可能會試圖強調不確定性因素在今年維持利率不變的決定中所發揮的作用。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

針對美國本周將公布的 CPI 數據，道明證券全球策略主管 Bart Melek 表示，倘若 CPI 數據表現不如預期，市場將假定美國經濟將低於潛在水平，並將加深利率下行的預期。

上周五彭博美元現貨指數曾短暫超過 1200，重回 2018 年底的高檔。渣打銀行全球外匯業務主管 Steven Englander 加入唱空美元的陣營，指出市場目前正處於想賣美元、但又不敢賣出的糾結中，預期全球經濟成長回升的任何信號恐怕都將對美元不利。

歐盟周三將召開高峰會，討論將英國將脫歐期限進一步推遲到 6 月 30 日的請求，加拿大帝國商業銀行北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，由於英國無協議脫歐的可能性不斷下降，預期英鎊兌美元季底將來到 1.34。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 北美外匯策略主管 Bipan Rai 也認為，英鎊下行的風險降低，不過，英國脫歐的正面消息仍不足以讓英鎊兌美元突破 1.34。