〈每日外資外匯觀點〉高盛：英鎊終因軟脫歐上揚 但目前投資人不願進場

美國總統川普周一宣布，美國將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，油價應聲上漲，推動大宗商品相關貨幣走強，對美元指數形成打壓，一度跌破 97；另一方面，歐元區經濟數據持續惡化，歐洲央行的貨幣政策預期偏向更加寬鬆，使得歐元兌美元承受壓力。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

周三歐洲央行利率決策會議，備受市場關注，德國商業銀行外匯策略分析師 Ulrich Leuchtmann 示，市場對歐洲央行升息的預期，已從可預見的未來變成看不到確定的時間表，對歐元能否再走高存疑。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在英鎊方面，FXStreet 分析師表示，儘管目前英鎊兌美元溫和反彈，但是無協議脫歐的機率上升，任何上漲都可能缺乏強勁動力，目前市場關注 4 月 10 日舉行的歐盟峰會，將決定是否延長退歐。

技術面來看，英鎊兌美元的 200 日均線和短期上升趨勢線糾結，將形成關鍵支撐，如果跌破，將加速跌向 1.2900，下看 1.2800。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛分析師表示，上周英國首相梅伊表現出讓步的跡象，但仍須觀察脫歐談判對英鎊將產生何種影響；另一方面，上周工黨暗示談判遇到阻礙，目前需要觀察新一周的變化。

高盛分析師認為，英鎊將會因「軟脫歐」結果而最終上揚，但投資者在目前環境下似乎不太願意入場，因脫歐不確定性依然較高，需要觀察雙方在歐盟峰會前是如何讓步的。