不再24小時營業！日本全家將實施大規模縮短營業時間實驗

由於日本各行各業均面臨嚴重的人手不足問題，日本的全家便利商店 (8028-JP) 為了重新檢視 24 小時營業問題，預定在 2019 年 6 月開始，於日本的部分地區及時間，進行縮短營業時間的實驗。目前除了東京之外，也計畫在東北地方以及九州地方實施。

(圖：Investing.com)

日本全家將募集約 270 間分店參與此次實驗，營業時間將設定在清晨 5 點 – 凌晨 1 點、清晨 5 點 – 深夜 12 點、早上 7 點 – 晚上 11 點，共三種形式。

在東京的文京區及千代田區，還有長崎縣諫早市及雲仙市的部分店面等，將選在週日的深夜實施。另外在東京池袋周邊以及秋田縣南部的區域，也將展開深夜和清晨的營業時間縮短實驗。

日本全家希望在試辦區域內，全部有意參加實驗的約 270 家分店，都能夠參與這兩種實驗方式。

在過去，日本全家曾在日本國內的幾家特定分店，實施過營業時間縮短的實驗；這回則是擴大到集中區域內，同時將營業時間縮短，對加盟店的營業額及收益將帶來怎樣的影響和效果來作調查。

此外，也將藉由區域整體的實驗，來重新檢視物流網路。透過實驗結果，檢討在特定區域進行非 24 小時營業，或者是在每週特定日期的深夜或清晨暫停營業。

日本全家也會調查在這樣的營運模式下，會對總公司的營收造成怎樣程度的影響。

另外在無法確保足夠人力的加盟店方面，日本全家也將擴大支援範圍。

因為日本多數的便利商店在 24 小時營業問題面臨困境，日本 7-Eleven 在 2019 年 3 月下旬展開了營業時間縮短的實驗；LAWSON(2651-JP) 也預定在 2019 年 7 月左右，在部分店面的深夜時段進行無人營業實驗。