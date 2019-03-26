24小時營業有困難！日本政府要求超商業者訂定「行動計畫」

近來日本由於人手不足的問題嚴重，造成 24 小時營業的便利商店在營運上出現困難，針對這項問題，日本經濟產業大臣世耕弘成在 26 日內閣會議後的記者會上表示，將要求日本的四大便利超商業者作出「行動計畫」來因應。

日本人手不足問題嚴重，造成許多 24 小時營業的便利商店營運出現困難 (圖：AFP)

日本經濟產業省在本月 24 日前，針對日本全國 3 萬名便利商店加盟主進行問卷調查，並取得 1 萬 1000 多份的回答。

而根據這份問券調查的結果，有 61% 的加盟主認為員工的「人數不足」，有 34% 的加盟主表示「人手足夠，但是萬一發生突發狀況就會造成營運上的困難」。

在被問及加盟連鎖便利商店是否滿足時，回答「非常滿意」的加盟主有 8%，「大致上滿意」的有 45%；而表示「不滿意」的則有 39%。

除此之外，在此次問券調查中特別引人注意的地方，是有加盟主希望便利商店總部可以在人手不足的問題上伸出援手，也有加盟主期盼可以允許自行決定營業時間。

經濟產業大臣世耕弘成在內閣會議後的記者會上表示，「從具有國民生活基礎設施角色的便利商店其持續性來看，是有問題的」。近期內將與日本四大連鎖便利超商的高層交換意見，要求在人手不足的因應措施上訂定相關的「行動計畫」。

在日本四大超商的意見方面