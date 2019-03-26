24小時營業有困難！日本政府要求超商業者訂定「行動計畫」

近來日本由於人手不足的問題嚴重，造成 24 小時營業的便利商店在營運上出現困難，針對這項問題，日本經濟產業大臣世耕弘成在 26 日內閣會議後的記者會上表示，將要求日本的四大便利超商業者作出「行動計畫」來因應。
日本經濟產業省在本月 24 日前，針對日本全國 3 萬名便利商店加盟主進行問卷調查，並取得 1 萬 1000 多份的回答。
而根據這份問券調查的結果，有 61% 的加盟主認為員工的「人數不足」，有 34% 的加盟主表示「人手足夠，但是萬一發生突發狀況就會造成營運上的困難」。
在被問及加盟連鎖便利商店是否滿足時，回答「非常滿意」的加盟主有 8%，「大致上滿意」的有 45%；而表示「不滿意」的則有 39%。
除此之外，在此次問券調查中特別引人注意的地方，是有加盟主希望便利商店總部可以在人手不足的問題上伸出援手，也有加盟主期盼可以允許自行決定營業時間。
經濟產業大臣世耕弘成在內閣會議後的記者會上表示，「從具有國民生活基礎設施角色的便利商店其持續性來看，是有問題的」。近期內將與日本四大連鎖便利超商的高層交換意見，要求在人手不足的因應措施上訂定相關的「行動計畫」。
在日本四大超商的意見方面
- 便利商店龍頭的「7-Eleven Japan」表示，「進行營業時間縮短的實驗，以及店鋪營運的效率化等，為解決人手不足的問題，正採取許多的策略。會持續和加盟主進行對話，當接到要求訂定行動計畫的指示時，會誠摯的來作出因應」。
- 全家便利商店 (8028-JP) 表示，「若要求訂定行動計畫時，也會聽取加盟店的意見來作出適當的回應」。
- LAWSON(2651-JP) 則表示，「會利用定期實施的加盟店意見交換機會，一邊進行協助並一邊解決問題。在行動計畫的訂定上，會聆聽加盟店的意見來檢討因應方式」。
- 在 Ministop(9946-JP) 方面，「有關加盟店的人手不足問題，本部已有掌握，將一家一家的來進行因應。若接到訂定行動計畫的指示時，會適當的進行處置」。