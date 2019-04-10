〈分析〉過於自滿？華爾街見不到害怕情緒 這正值得擔心

價值型投資人總愛說，要買在市場血流成河時，但如果整個市場感受不到任何恐懼氣氛時，又該如何操作？

通常被稱為「恐慌指數」的波動率指數 VIX，今年以來已經下跌了 50%，對美國經濟衰退及聯準會持續升息的焦慮早已消失。反映在美股上，標普 500 指數及納斯達克指數今年都已見到兩位數字的增長，步步逼向新高。

vix 走勢

美國 CNN 的商業恐懼與貪婪指數，綜合 VIX 及其他 6 項市場指標計算，當前距離「極度貪婪」的水準已經不遠。

FOMO 情緒包圍市場

又或者換一種說法，如同多位分析師所指出，整個市場情緒已經被「恐懼錯失 (FOMO)」情緒所包圍，人們清楚前方仍存在著不確定性，但更擔心錯失這波賺錢的機會。

Oakworth Capital 總經理 John Norris 表示，他認為股市接下來會出現較大的波動。現在人們感到自滿，並在股市上漲階段享受這種情緒，但今年可能會有一段期間是痛苦的。

Norris 指出，第一季的企業獲利與經濟成長，恐怕無法證明股市的反彈是正確的。

同時，貿易緊張的局勢也沒有消失。BNY Mellon Investment Management 首席策略師 Alicia Levine 表示，當前最大的風險，來自美國對歐盟課徵關稅。美國總統川普已經放話威脅，要針對 110 億美元產品加課關稅，報復歐盟對空中巴士不合法的補貼。

過於自滿將帶來危險

華爾街資深老將 Bob Farrell 認為，市場結構的變化讓行情更難解讀，但情緒仍然是一種有用的預測工具，因為人性從未真正改變過。

Farrell 表示，過去 10 年股市發生很大的變化，程式交易與被動投資占據了很大的比重，也使一些傳統的指標更難發揮作用。例如，傳統的信號並未警告去年底的市場波動。

就結構面看，Farrell 相信未來 10 年難以見到牛市，美股將大幅波動，回報低於平均水準。但這並不代表反彈就會結束，股市指數仍然有望在 FOMO 推升下進一步反彈，衝上新高。

標普 500 指數

然而，一旦股市到達新高，Farrell 認為，投資人就該非常小心。因為，由 FOMO 所推升的高點，在市場逆轉時，將見不到任何警告。

不恐慌但需要謹慎

Cresset Capital 的首席投資官 Jack Ablin 也同意，現在不需要恐慌，但要謹慎行事。波動率仍然相當低，但財務基本面表明，人們需要收緊安全帶並保持穩定。Ablin 說，他將非常專心留意未來幾週的企業財報。

但一些機構長期投資者越來越擔心。

Commonfund 最近調查了來自退休基金、基金會等機構投資者，並發現其中許多人認為，當前牛市的日子已經屈指可數。大約 60％的受訪者表示，他們認為全球股市今年的表現將低於歷史平均值。近一半的投資人，認為市場反彈明年就將結束。