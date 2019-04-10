萬年清受惠客戶南向擴廠案入帳 3月營收創15個月新高

萬年清環境工程 (6624-TW) 受惠客戶南向擴廠案入帳，今 (10) 日公布 3 月營收 6895 萬元，創 15 個月來新高，月增 1.84 倍，年增 2.17 倍；累計第 1 季營收 1.04 億元年增率 1.73 倍。

萬年清環境工程在工業廢水處理市場深耕多年，近年受惠於越南及印尼市場新承攬的廢水處理及水回收新建工程案挹注營收，推升營收的成長。萬年清已獲得 OTC 董事會通過上櫃申請，公司預計第 2 季底前完成掛牌。

萬年清為台灣少數擁有完整的跨產業商業運轉廢水處理技術應用，及跨國工程服務實績的業者，受惠去年在建工程進入完工高峰，中國、越南等水污染防治法規趨嚴，帶動萬年清營收成長。

萬年清去年營收 3.83 億元，毛利率 35.26%，年增 2.22 個百分點，稅後純益為 4959 萬元，年增 22.17%，每股純益為 3.1 元，萬年清 2018 年毛利率 35.26% 創新高，擬配發 2.5 元現金股利。

萬年清在越南當地已耕耘多年，近 2 年陸續完成包括遠東新 (1402-TW) 及寶成 (9904-TW) 越南廠等廢水處理工程案。近年，因中國大陸工資上漲及中美貿易紛爭，加上越南近年經濟亮眼，本身擁有充足勞動力及龐大的內需市場，許多跨國企業為分散風險，紛紛前往越南建廠或擴廠。

萬年清成立於 1999 年，以流體化床 Fenton 技術、電解還原 Fenton 技術及上流式厭氧污泥技術等核心技術，已提供國內外各產業知名大廠水污染防治技術服務，客戶群橫跨機械、汽車、電子的光電業、紡織業的染整、皮革業、化工業的製藥、造紙業及食品等產業。萬年清訂 6 月 13 日召開股東會。