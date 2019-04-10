大飲土地關係人交易確有疑義 金管會要請公司釋疑

生產蘋果西打的老牌飲料大廠大飲 (1213-TW) 遭簽證會計師出具無法表示意見，恐面臨下市，金管會主委顧立雄今 (10) 日表示，就其接收到的通報來看，大飲有幾筆與關係人交易的土地，確實是有一些疑義，要請公司釋疑合理性。

大飲去年以 6.4 億元向關係人國信、旭順兩公司買下台南佳里、高雄湖內，以及新北市新店等三筆土地，遭資誠聯合會計師事務所會計師阮呂曼玉、徐聖忠對去年財報出具「無法表示意見」的查核報告。

顧立雄今天表示，會計師嚴格把關這是對的，會計師體認自己的責任確實查核，出具無法表示意見是對的。針對大飲個案，是因為幾筆土地跟關係企業之間交易，讓會計師沒有辦法出具意見的程度，公司要想辦法做完整說明，「從目前接收到的相關通報來看確實有些疑義，要請公司釋疑合理性。」

此外，財信傳媒董事長謝金河 8 日指出，大飲所揭露的兩個獨董林偉強和蘇芸樂，近日才發現這兩位分別是國信食品的代協理及經理，謝金河痛批，獨董都是自己人，現在審計委員會取代原來監事會，公司原來稽核監督功能弱化，也就是認為獨董制度有問題。

對此，顧立雄表示，這不是獨董制度的問題，而是獨董人選的問題，大飲選舉獨董的問題讓人家質疑，因為是選關係企業的曾經受僱人，才讓獨董角色沒有發揮、無法貫徹獨董功能，金管會會更加強獨董制度。

顧立雄進一步指出，獨董的規定有好幾款，國信食品占大飲只有 0.49%，不是一般表面關係人認定標準，而是下一款只算是與大飲有業務往來，且國信派任的兩位獨董都是低位階，一位是經理人、一位是科長，兩種職別在獨董認定不同，也還需了解和釋疑。