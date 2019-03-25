環工業者萬年清去年EPS 3.1元 擬Q2上櫃掛牌

萬年清環境工程 (6624-TW) 已獲得 OTC 董事會通過上櫃申請，去年毛利率 35.26% 創新高，稅後純益 4959 萬元，年增 22.17%，每股純益為 3.1 元，擬配發 2.5 元現金股利。

萬年清 2 月業績表現出色，單月合併營收 2424 萬元，年增 2.67 倍，累計前 2 月營收 355 萬元，年成長 114.59%，主要受惠開發越南市場效益顯現所致；公司預計第 2 季底前完成掛牌。

就環工產業而言，通常第 1 季為淡季，公司指出，在經營團隊努力提升營運績效下，目前已有多項工程案正在進行中，看好年度營運持續成長。

萬年清去年營收 3.83 億元，毛利率 35.26%，年增 2.22 個百分點，稅後純益為 4959 萬元，年增 22.17%，每股純益為 3.1 元。公司預計第 2 季底前完成掛牌。

萬年清在越南當地已耕耘多年，近 2 年陸續完成包括遠東新 (1402-TW) 及寶成 (9904-TW) 越南廠等廢水處理工程案。近年來，因中國大陸工資上漲及中美貿易紛爭，加上越南近年經濟亮眼，本身擁有充足勞動力及龐大的內需市場，許多跨國企業為分散風險，紛紛前往越南建廠或擴廠。

萬年清成立於 1999 年，以流體化床 Fenton 技術、電解還原 Fenton 技術及上流式厭氧污泥技術等核心技術，已提供國內外各產業知名大廠水污染防治技術服務，客戶群橫跨機械、汽車、電子的光電業、紡織業的染整、皮革業、化工業的製藥、造紙業及食品等產業。萬年清訂 6 月 13 日召開股東會。