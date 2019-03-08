萬年清越南承攬工程案入帳帶動 2月營收年增2.67倍

萬年清環境工程 (6624-TW) 已獲得 OTC 董事會通過上櫃申請，萬年清今 (8) 日公布 2 月合併營收，達 2424 萬元，年增 2.67 倍，累計前 2 月營收 355 萬元，年成長 114.59%，主要受惠開發越南市場效益顯現所致；公司預計第 2 季底前完成掛牌。

就環工產業而言，通常第 1 季為淡季，公司指出，在經營團隊努力提升營運績效下，目前已有多項工程案正在進行中，看好年度營運持續成長。

萬年清公司在越南當地已耕耘多年，近 2 年陸續完成包括遠東新 (1402-TW) 及寶成 (9904-TW) 越南廠等廢水處理工程案。近年來，因中國大陸工資上漲以及中美貿易紛爭，加上越南近年經濟表現亮眼，本身擁有充足勞動力及龐大的內需市場，許多跨國企業為分散風險，紛紛前往越南建廠或擴廠。

萬年清看好，企業新一波在越南資本支出蓄勢待發，預期越南地區新承攬工程案將對公司未來營運狀況及獲利能力可望能進一步提升。

萬年清公司成立於 1999 年，以流體化床 Fenton 技術、電解還原 Fenton 技術及上流式厭氧污泥技術等核心技術，已成功提供國內外各產業知名大廠水污染防治技術服務，客戶群橫跨機械、汽車、電子的光電業、紡織業的染整、皮革業、化工業的製藥、造紙業及食品等產業。

萬年清公司更跟隨客戶海外擴廠腳步，實績遍布中國大陸、越南、泰國、印尼等國家，最遠達南美洲及非洲國家，成功建立橫跨亞、非、中美洲多國工業污水處理系統的規畫及經驗。

萬年清公司 2017 年營收 3.32 億元年增 80.1%，因拓展海外市場有成，使得毛利率增加 4.4 個百分點至 33%，稅後純益 4059 萬元，年增 5.91 倍，每股純益 2.54 元，創歷史新高。2018 年前 3 季營收為 2.44 億元、每股純益 1.48 元。2018 年全年營收 3.83 億元年增 16%。