

◆盤勢分析

1. 由於全球經濟增速放緩、美國和歐盟貿易緊張局勢升級，投資者除靜待本週企業財報季開跑，波音 3 月全球停飛事故機型後，訂單量下降至零，上週亦宣布計劃從 4 月中旬開始減產 737 MAX，波音週二股價持續下跌，週二美股下跌，跌幅介於 0.56 至 1.14％，美股四大指數短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 5 日線至月線，壓力為 10,900 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 140 點附近，壓力為 145 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、晶圓代工、IC 設計、IC 封測、PCB、散熱等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩 5 日線進而再創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

5. 國際貨幣基金（IMF）9 日發布最新版的世界經濟展望（WEO）報告，調降 2019 年全球成長率預估值至 3.3%，為 2009 年金融海嘯以來最低，且是過去六個月來第三度調降，原因是多數主要經濟體展望較先前黯淡，且貿易不確定性並未消散。

6. 股王 3008 大立光、權王 2330 台積電法說會將至，外資紛紛出具看好後市報告，總計已有七家外資喊大立光目標價至 5,000 元，十家外資給予台積電正面評價。大立光 11 日將召開法說會，在法說會押寶行情，以及蘋果近期股價連九漲帶動下，股王股價蓄勢挑戰 5,000 元，將是大盤多頭指標。

7. 中國大陸發改委最新發布《產業結構調整指導目錄》，將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業。業界憂心，此舉將進一步打擊虛擬貨幣後市，衝擊 3443 創意、3661 世芯 - KY、2377 微星、2376 技嘉、6150 撼訊等挖礦族群。

8. 網通股智邦（2345）、智易（3596）雙「智」3 月營收相輝映，智邦 3 月營收以 43.6 億元，創下歷史次高，智易也不遑多讓，3 月營收也以 27.8 億元拿下歷史第三高，推升首季創下歷史新高。

9. 散熱模組廠雙鴻（3324）昨（9）日公告 3 月營收衝上 9.58 億元，月增 75.3%，年增 49.6%，創新高，反映品牌客戶拉貨強勁。

