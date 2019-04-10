台股盤前—川普又放話 美歐貿易戰撂倒美股 小心拖累台股

股王大立光、權王台積電法說會將至，外資紛紛出具看好後市報告，雙王領軍帶領台股昨 (9) 日再創波段高點，終場上漲 51 點、收最高 10851 點，外資更連續七天買超台股。不過，在美歐貿易戰一觸即發的隱憂下，美股四大指數皆下挫，恐連帶拖累今天台股行情。

外資昨天買超 51 億元，累計連七買、達到 385 億元，已超過 1 月整月的買超金額 369 億元，要慎防短多下車。外資期現貨同步作多，台指期淨多單加碼 4347 口至 6.7 萬口，選擇權淨多單增加為 108,655 口，為近六年以來新高。

大立光昨股價漲逾 5%，收 4850 元，創 7 個月新高，距離 5000 元大關已不遠；台積電昨天漲 1 元、收波段高點 254 元。

不過，川普昨天又在推特放話，對價值達 110 億美元的歐盟進口商品加徵關稅，美歐貿易戰一觸即發的隱憂下，美股道瓊指數下跌 190.44 點，或 0.72 %，收 26150.58 點。那斯達克指數下跌 44.61 點，或 0.56%，收 7909.28 點。標普 500 指數下跌 17.57 點，或 0.61%，收 2878.20 點。費城半導體指數下跌 16.86 點，或 1.14%，收 1464.52 點。美股四大指數皆下挫，要小心拖累台股。

今日觀盤重點，中國大陸發改委最新發布《產業結構調整指導目錄》，將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業。業界憂心，此舉將進一步打擊虛擬貨幣後市，衝擊創意、世芯 - KY、微星、技嘉、撼訊等挖礦族群。

市場傳出，今年下半年蘋果推出新一代 iPhone，其中兩款搭載 OLED 螢幕機種可能搭載三顆鏡頭，市場看好多鏡頭趨勢成形，鏡頭供應商大立光及玉晶光受惠大。

被動元件產業面臨前波「價量俱跌」衝擊後，電子零組件通路商透露，隨中國大陸手機品牌廠啟動備料，加上英特爾中央處理器（CPU）缺貨問題逐步緩解，被動元件廠可望從 6 月起迎接新一波訂單。

整體來說，指數上攻 10800 點以上，距離去年高點 11000 點越來越近，已可見到部分中小型個股開始出現獲利了結賣壓，尤其今年熱門族群 5G 概念股漲了一段時間，現在開始回檔，愈接近去年高點，大盤指數愈難操作，在高盤區間震盪，將以類股滾動或個股表現為主，加上又有美歐貿易戰加入干擾，要慎防外資趁勢拔檔，大盤漲幅已近末升段，建議投資人要停看聽。