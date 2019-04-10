慧洋-KY換約船舶租金下修 估H2海岬型以外船型運價緩步回升

慧洋 - KY(2637)昨 (9) 日法說會，慧洋 - KY 財務長薛亦駿表示，受到巴西淡水河谷潰堤意外事件影響海岬型船舶運價大跌，使得今年第一季市場運價表現較差，不過其他船型運價在農曆年後已回穩，下半年可緩步回升。而原先預估今年約 56 艘換約船舶，租金可調高約 13%，受首季運價不佳影響，現下修至 5.82%，不過在景氣緩步回升下，對後市仍持審慎樂觀看法，不排除後續換約價格有向上調漲的空間。船舶供給部分，隨著 9 月強制設置壓艙水處理系統規定生效後，對 20 年以上老船影響較大，將有助加速船舶汰舊換新，有利改善船舶供給過剩壓力；而慧洋 - KY 也規劃旗下 11 艘船舶進塢安裝壓艙水處理系統，每艘安裝要花一個多月時間，會讓市場供給更減少。



慧洋 - KY 今年已處分一艘船，約略打平小有處分利益，後續還有 5 艘船有意售出，而今年 11-12 月慧洋將有 2 艘新船將交付，已簽訂租約，毛利率均達 50%。



而薛亦駿表示，目前慧洋 - KY 自有船舶約 119 艘，加上租賃共達約 130 艘，其中海峽型僅 3 艘，非經營主力，也非未來投資方向，主要還是會以巴拿馬型和輕便型為主，運價可維持在一定水準，有助獲利。



此外，慧洋 - KY 董事會日前通過擬每股配發現金股利 1.5 元，並決議發行 13.85 億元有擔保普通公司債，及提請股東會同意在不超過 8 萬張額度內以詢圈方式發行現金增資案，薛亦駿表示，發行公司債主要用於償還利息較高的銀行借款，現金增資的資金主要用於擴編船隊，同時調整財務結構，不過現場有投資人持反對意見，擔心現增稀釋股本，影響每股盈餘，薛亦駿強調，如果賣船順利，美元穩定，慧洋 - KY 或許會降低現金增資張數或也有機會不執行。