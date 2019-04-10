全球展店發威 六角3月、Q1營收雙創新高

六角 (2732) 挾「Chatime 日出茶太」全球展店超過 40 個國家地區經濟規模，帶動品牌綜效，加上東南亞外送平台推波助瀾，以及旗下餐飲多品牌策略發展下，激勵 3 月營收達 3.9 億元，月增 26.17%，年增 42.29%，第一季營收站上 10.9 億元高峰，年增 37.26%，打破淡季慣性，雙創歷史新高。六角表示，營收成長來自「Chatime 日出茶太」本身有機成長，其全球授權的展店模式，以接地氣的營銷策略，有助於提升當地消費市場，且澳洲、印尼規模經濟發威，穩定充沛的權利金及原物料銷售收入，帶動 3 月及第一季合併營收，與去年同期相較分別成長 42.29% 及 37.26%，且受惠營運體質優化，營業費用可望控制得宜，第一季獲利表現可期。



展望第二季，六角提到，時序邁入茶飲市場消費旺季，集團旗下茶飲品牌，分別於國際市場全力衝刺展店，全年展店目標，「Chatime 日出茶太」預計全球展店 180-200 店，其中菲律賓百店規模可望於上半年達成，至於杭州瑞里旗下的「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌，全年營收預計雙位數成長，加上餐食品牌穩定發展，今年營運表現可望營收獲利穩定雙升。