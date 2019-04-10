華爾街策略大佬：未來十年沒有牛市

德高望重的前美林市場策略師 Bob Farrell 參加一場由《格蘭特利率觀察家》(Grant's Interest Rate Observer) 主持的會議，席間談論到市場結構變化導致圖表更難分析，他認為，市場情緒仍是有用的預測工具，因為人性始終未真正改變。

以下摘要 Bob Farrell 對近期市場反彈上漲的看法：

1. 過去十年內，股市發生很大的變化，一些市場必看的技術指標卻沒有如預期般出現訊號，雖然很難指出具體原因，但這可能與交易自動化和被動投資的優勢有關。「我發現現在的世界不是你說的那個世界，過去 10 次中有 9 次發生這種情況，所以這次也會這樣演變。」

2. 例如，去年年底市場大波動的時候，傳統訊號卻沒有作響，「(股市) 廣度通常會預警熊市或大幅下跌，但市場去年就突然變成那樣，但我們卻沒收到任何傳統警告訊號，而且大跌發生的時候，大家都覺得上行沒有限制，因為一切都在創新高。」

3. 接下來的十年，可能不會給股市帶來牛市，該觀點與商業周刊《巴倫》的預期相反，《巴倫》預期牛市將在各國央行的簇擁下持續，Bob Farrell 預期看到股指大幅波動且回報率低於平均水準。

Bob Farrell 強調，這不代表他認為股市漲勢接近尾聲，他預期股指會創新高，接著再上去一些，因為去年 12 月拋售股票的投資者會出現「錯過這村，就沒那店」的心態而追高。

4. 然而，一旦股市達到新高點，投資者就該小心：這種怕錯過的心態可能導致「下一個頂部」。他表示，「我們非常留意這種可能性，一旦到達新高點，市場會有太多自滿情緒，因此當市場轉向的時候，他們也會在無預警下轉向，出現如今困擾我們的變化。」

5. 針對黃金前景的議題，Farrell 預期，黃金「下一個十年會更好，機會總是存在，且總是有賺錢的點。」