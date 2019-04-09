美股財報季本週揭幕 法人：鎖定科技股庫存進度與財報

美股財報季本週揭幕，市場預估，受到景氣疲弱影響，今年第 1 季企業獲利恐不如預期，可能較去年同期減少 4.2%，恐拖累美股走勢，但投信認為，美股走勢主要仍緊盯科技股變化，其中又以企業庫存消化進度為財報季觀察重點。

美股財報季 12 日將由摩根大通金融股鳴槍起跑，市場預期首季財報恐陷入衰退隱憂、第 2 季頂多持平、預期要到下半年起才會逐季回升，其中第 3 季年增幅預估為 1.6%、第 4 季預估年增幅可望提高至 8.2%。

進一步觀察各產業營運狀況，富蘭克林證券投顧表示，第 1 季獲利主要聚焦公用事業、醫療與不動產等防禦型類股，首季獲利年增幅可望為正，但能源與原物料恐陷入獲利衰退陰霾。

富蘭克林證券投顧認為，美股要有所表現，科技股仍為不可或缺的要角之一，考量科技股今年以來的漲勢強勁，已反映第 2 季庫存去化將告一段落、下半年營運狀況將改善的預期，因此科技產業庫存調整及終端需求狀況是財報季觀察重點。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，美中製造業數據同步報喜，緩解了全球經濟逆風的擔憂，而且美中貿易談判可望達成協議，也進一步提振風險偏好。

安聯投信表示，在企業財報揭曉前，投資人屏息以待美中貿易談判的最新進展，目前上證綜合指數已站上 3200 點，當中美兩大資本市場同漲，建議可鎖定資產配置並強化防禦力，適度轉進收益型資產。

摩根投信認為，目前市場處於景氣擴張循環成熟期，但卻未看到企業獲利成長的趨動因子，雖然貿易戰疑慮緩解，但相關議題仍將牽動景氣走向及市場表現，在波動加大的環境下，建議可分散投資，鎖定優質收益的投資策略，降低過度集中特定資產的風險。

