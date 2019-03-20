一旦美國落入經濟衰退 信用泡沫就將引爆

歐洲央行本月曾說，將維持低利率更久一些。不久前，美國聯準會 (Fed) 擔心股市下跌，也決定不再升息。

投資人對如此的寬鬆政策，大感欣慰。但也可能很快就會後悔莫及。

這項振興措施或許能再支撑市場一段時間，然而以人為的低利率，讓經濟下滑延後，遲早要付出代價。這代價將是信用泡沫破滅，且規模龐大，足以讓人不寒而慄。

Bleakley 顧問集團投資長布克瓦 (Peter Boockvar) 說，現在的經濟不再有商業週期，只有信用週期。

所謂商業週期係指，經濟成長出現高點，再緊縮下降至低點。如此重複循環，擴張緊縮不斷交替。

但過去十年，此一型態已被打破。美國經濟先是緊縮，隨之而來的擴張却極為疲弱。在復甦的榮景階段，國內生產毛額 (GDP) 成長率應達到 5%。然而，自 2008 年以來，GDP 成長率最高不過約 3%。

布克瓦將原因歸咎予 Fed 的人為低利率。他說：「經濟已不再有經濟週期，只有信用週期，隨著貨幣政策起浮。當 Fed 降低利率至極低水平，只會促使投資人大量借錢，許多人已習以為常。而後，當情況反轉，利率上升，流動性消退，投資人就不會再借錢。」

隨著時間，缺少債務刺激經濟成長。經濟復甦也少了力道。

債務帶動經濟成長，只是將未來的支出提前，而後便可能無以為繼。債務還能推升資產價格，股市與不動產近來因而表現亮麗。

若融資成本上升，買者缺少現金，則資產價格就將下跌，且必將下跌。

在舊式經濟週期裡，經濟衰退引發空頭市場。經濟緊縮讓消費者支出減緩，企業獲利因而下降，股市隨之下跌。

但在信用週期裡，運作方式明顯不同。資產價格下跌，不是因為經濟衰退，而是會導致經濟衰退。因為信用推升消費者支出與企業投資。一旦缺少信用，價格就會下跌。

上次信用危機係來自次級房貸。但今日更大的風險則在龐大的公司債，尤其是高收益債券。

目前公司債的規模龐大，在以往週期裡，公司債如此龐大，結局往往不佳。

美國目前的債務對 GDP 比例，或許還可進一步上升，但上檔空間已不大。當該比例下降，投資人將會賣出，繼而引發經濟衰退，信用泡沫破滅恐將隨之而來。