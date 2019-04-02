若美中無法在3個月內達成貿易協議 穆迪：全球經濟恐衰退

穆迪分析 (Moody's Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 示警，若美中兩國無法在未來 3 個月內，達成貿易協議，全球經濟恐陷入衰退。

第 9 輪美中貿易談判 4 月 3 日將於華府登場，中方主談人、國務院副總理劉鶴，昨 (2) 日已率團赴美。

美國總統川普日前宣稱，貿易協議進展順利，第 8 輪貿易談判涉及的範圍，非常全面、詳細；但他也強調，「若無法達成好協議，我們不會接受。」

Mark Zandi 在接受 CNBC 採訪時表示，穆迪最新調查顯示，全球商業信心，已降至金融危機以來新低，「非常脆弱」。

Zandi 說，如果美中談判破裂、協議告吹，將再度重創商業信心，導致企業減少徵才，失業率攀升，消費者將對經濟前景失去信心。

Zandi 認為，在全球商業信心低落的情況下，若美中兩國無法在未來 3 個月內，達成貿易協議，全球經濟陷入衰退的可能性，將大幅增加。

在劉鶴赴美前，中國官方釋出善意，財政部官網公告稱，為落實中國國家主席習近平和川普，於阿根廷會晤時達成的共識，並創造經貿磋商良好氛圍，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的汽車及零組件，繼續暫停加徵關稅。

公告寫道，繼續暫停加徵美製汽車及零組件關稅措施，將自 2019 年 4 月 1 日起實施，截止時間將另行通知。