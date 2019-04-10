美股盤中─ 道瓊大跌逾230點 等待財報季開始

道瓊工業平均指數週二連續第二天下跌，一度下跌逾 230 點。投資人等待於本週稍後開始的財報季。

台北時間 00:34

道瓊工業平均指數下跌 134.16 點或 0.51% 至 26206.86。

Nasdaq 指數下跌 11.12 點或 0.14% 至 7942.76。

S&P 500 指數下跌 10.14 點或 0.35% 至 2885.63。

市場焦點在企業財報，本週稍後，美國大型銀行將開始公布第一季財報。摩根大通與富國銀行定於週五公布最新財報。

美國銀行週二說，將調高最低工資至每小時 20 美元。該銀行最低工資將先行調高至 17 美元，5 月 1 日生效，未來二年，再定額調高。

美國銀行，高盛與摩根大通銀行股價至少下跌 0.5%。

華爾街預期本財報季的企業獲利成長將較近來幾季大幅下降。

根據 FactSet 機構預估，第一季 S&P 500 獲利將較去年同期下降 4.3%。S&P 500 企業營收預期成長近 5%。

利多方面，蘋果股價上漲 1%，可望連續第十天上漲。若蘋果股價週二收高，將是自 2010 年以來，第一次連十天上漲。

波音股價週二下跌 1.3%，上週五，該公司決議減產 737 MAX 客機，壓低了該股價。近來 737 MAX 飛機二度墜毀後，主管機關及股東均密切注意該公司。

737 MAX 客機停飛，迫使美國航空於週二調降第一季營收預估。週二，美國航空股價下跌 3.4%。

世界貿易組織 (WTO) 裁定歐盟對空中巴士提供補貼，美國與歐盟的貿易緊張週二升高。WTO 去年裁定歐盟的補貼對美國造成不利影響，華盛頓因而考慮對系列歐盟商品課徵 110 億美元報復性關稅。

週二，布魯塞爾說，準備對美國進行相同的報復。

歐盟委員會發言人說：「歐盟有信心，美國加徵關稅的措施太過誇張。WTO 核准的報復金額，只能由 WTO 指派的仲裁人員決定。」