蛋價、菜價大漲 3月CPI年增率創5個月高點

主計總處今 (9) 日公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 0.58%，為 5 個月來高點，主要是因蛋類大漲超過 2 成、蔬菜漲幅近 1 成，以及燃氣和油料費價格上漲所致，不過，核心 CPI 漲幅 0.47%，顯示物價仍溫和平穩。

主計總處說明，近來雞蛋產地價格已略走跌，3 月蛋價較 2 月略跌 0.5%，預期 4 月蛋價將回穩。

而菜價年增 9.04% 是近 6 個月以來新高，主要是因天候因素，但 4 月批發價已回跌，主計總處認為，下月蔬菜價格有機會回穩。

7 大類物價變動情形。(圖：主計總處提供)

就七大類來看，3 月食物類漲 1.44% 最多，主要是因蛋類、蔬菜和乳類分別漲 24.44%、9.04% 及 2.07%，惟水果下跌 3.36%，抵銷部分漲幅。

醫藥保健類漲 1.05%，主因掛號費和部分藥品價格調漲所致。

至於交通及通訊類跌 0.70%，則是因捷運車票、行動通訊費和行動電話分別下跌 9.45%、6.18% 和 5.85%，惟油料費上漲 1.66%，抵銷部分跌幅。

部分冬季服飾售價較去年優惠，成衣價格下跌 1.40%，使衣著類跌 0.65%。

若按商品性質別觀察，商品類漲 0.54%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 1.25%，半耐久性消費品跌 0.33%，耐久性消費品跌 0.77%；另服務類漲 0.61%，其中，外食費上漲 1.69%。