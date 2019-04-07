中油：明起國內汽油漲0.2元，柴油漲0.4元

台灣中油公司自明（8）日凌晨零時起汽油價格調漲 0.2 元，柴油調漲 0.4 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 27.7 元、95 無鉛汽油每公升 29.2 元、98 無鉛汽油每公升 31.2 元、超級柴油每公升 26.3 元。

台灣中油表示，本週國際原油價格受到美國考慮擴大制裁伊朗及委內瑞拉關閉油港等因素影響持續走強。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 69.01 美元，較前週 67.07 美元上漲 1.94 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.02 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.26%，惟國內油價連續幾週皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，依據油價公式計算，本週汽、柴油每公升應各調漲 0.9 元及 0.4 元，但仍以亞鄰競爭國最低價為調整上限，故本週汽油僅調漲 0.2 元，仍有 0.7 元的價格由台灣中油吸收，柴油則依公式計算調漲 0.4 元足額反映。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。