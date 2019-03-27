3月消費者信心終結連2升 物價指標下滑最多

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 3 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 84.36 點，較上月下滑 0.33 點，終止連二升，但仍是去年 6 月以來相對高檔水準，本次調查，上揚和下降的指標各占一半，其中以「未來半年國內物價水準」下滑最多，但仍高於去年 12 月底。

台經中心指出，此次調查中，上升幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查為 100.65 點，月升 0.50 點，其次分別為「未來半年購買耐久性財貨時機」91.00 點，月升 0.15 點；「未來半年國內經濟景氣」84.00 點，月升 0.05 點。

而下降幅度最大的指標是「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為 46.75 點，較上月下降 1.35 點，其次分別為「未來半年投資股票時機」94.80 點，月減 0.80 點；而下降幅度最小的指標是「未來半年家庭經濟狀況」88.95 點，月減 0.55 點。

從絕對水準來看，六項指標中僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘五項皆為悲觀指標。

另外，在「目前健康狀況」指標上，調查結果為 130.20 點，較上月的調查結果下降 0.15 點，民眾仍對自己健康呈現樂觀；而「預期健康狀況」指標為 106.30 點，與上月持平，並呈現樂觀。