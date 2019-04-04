騰訊將出售60億美元債券 為今年亞洲最大單筆紀錄

中國科技巨頭騰訊 (0700-HK) 週四 (4 日) 宣布將發行 60 億美元的債券。

該公司董事會在美國時間週三 (3 日) 發表的聲明中說，這些票據預計將於 4 月 11 日發行，估計將帶來約 59.8 億美元的淨收益。

《路透》報導，根據 Refinitiv 數據顯示，騰訊這筆債券銷售量是今年亞洲最大的一筆。

騰訊上次發行美元計價債券是在 2018 年 1 月，當時發行了價值 50 億美元的債券。該公司週一 (1 日) 表示已將其全球債券發行計劃從 100 億美元增加到 200 億美元。它還打算「進行國際標售」，但沒有說明規模。

在中國政府去年上半年停止批准新的電子遊戲後，該公司 2018 年走勢不振。電子遊戲需要得到審查機構的批准才能在中國銷售。遊戲是騰訊業務的重要組成部分，暫停批准導致該公司市值流失超過 1270 億美元。騰訊最近還報告指出，2018 年第 4 季獲利同比下降 35%。

然而，該公司的股價一直走高，今年以來漲幅超過 19%。中國在 12 月重啟了遊戲審批。

中國監管機構週二 (2 日) 批准了一批新遊戲上市，其中包括騰訊將分銷的「冰與火之歌 (Game of Thrones，又譯權力的遊戲)」遊戲。

德意志銀行、匯豐銀行、高盛和摩根士丹利是這批債券銷售的聯合全球協調人。