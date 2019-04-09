鈺太啃微機電麥克風商機 今年營收成長上看3成

微機電麥克風廠新兵鈺太 (6679-TW) 將在今年 5 月上旬掛牌上櫃，董事長邱景宏今 (9) 日指出，今年營運動能持續看俏，包含筆電將持續導入更多 MEMS 麥克風，一台從過去 1.5 顆，成長到 2-2.5 顆，另外鈺太布局助聽器有成，今年助聽器出貨將較去年倍增，整體營收法人估年增率可望上看 3 成，每股純益挑戰 4 元。

鈺太過去幾年，受惠筆電導入的 MEMS 麥克風數量增加，推升營收表現，由於微軟作業系統大量採用語音控制介面，使一台筆電搭載的 MEMS 麥克風數量，從原本 1.5 顆，增加到 2-2.5 顆，以確保電腦語音輸入、辨認功能正確性，在此趨勢帶動下，鈺太過去 3 年營收年複合成長率高達 45.5%，每股純益為 0.42 元、1.01 元與 2.94 元。

邱景宏強調，未來幾年，營運動能仍來自筆電用的 MEMS 麥克風，另外一個則是助聽器，前者進入門檻很高，鈺太過去花很多時間布局，代表對手也須用同樣的時間設計導入，並獲電腦品牌廠的驗證，因此時間上鈺太有優勢。

他認為，MEMS 麥克風產業發展多年，但是成功的廠商很少，且目前仍是幾家歐美系大廠占據主要龍頭廠，鈺太目前市占率仍低，成長空間很大，也顯示此產業進入具高門檻，而鈺太不只單做晶片設計，還包含封測、服務端，整體較偏系統公司，與一般單純晶片設計布局方式不同。

目前，鈺太已供應全球多家筆電廠，包含台灣的宏碁、華碩，美系大廠惠普，另外中國大陸聯想等都是客戶群，今年將持續衝刺其他中國大陸品牌廠供應鏈，增加營運動能。

除筆電產品，鈺太也瞄準助聽器市場，去年營收比重已達 2%，今年比重可望倍增。其中，出貨量而言，鈺太指出，助聽器一年市場規模約千萬套，鈺太出貨仍很少，成長空間看俏，估今年將有倍增幅度。

邱景宏認為，助聽器用的 MEMS 麥克風，單價較一般筆電用 MEMS 麥克風高出許多，隨著出貨成長，且鈺太持續耕耘品牌大廠，今年毛利率走勢也看俏，全年有機會上看 30% 水準。

鈺太 3 月營收達 9329 萬元，月增 8.4%，年增 31%，前 3 月營收為 2.7 億元，較去年同期成長 27.58%，法人看好全年營收可望年增 3 成以上，毛利率挑戰 3 成水準，全年每股純益可望上看 4 元以上。

鈺太是台灣首家專業類比及音頻訊號 IC 設計公司，上櫃後資本額將達 4.12 億元，主要產品是微機電 (MEMS) 麥克風，用途涵蓋耳機、筆記型電腦、工業聲控系統，智慧音箱 (Smart Speaker)、助(輔) 聽器、物聯網 (IOT) 及智慧型居家產品應用等。