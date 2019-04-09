【華冠投顧】台股持續創新高 股王暴漲創新高 台積電續創新高 高殖利率股回神

同致

焦點股: 基亞 (3176)、同致(3552)、零壹(3029) 及奇力新 (2456) 等。盤面資金由 PCB 族群轉到矽晶圓與被動元件，華新科 (2492) 開平走高後收再相對高檔 208.5 元；多方再度點火玉晶光 (3406) 尾盤收 453 元，上漲 4.14%。

控盤用龍頭權值股走勢強弱分歧，指標股中股王大立光 (3008)霸氣掃除空頭，開高走高滾大量，終場收在 4850 元、漲幅 5.43%，台積電 (2330) 震盪走高收最高，漲 0.4%，收 254 元，可成 (2474) 反彈上漲 1.64% 收 248 元，其餘權值股中，聯發科股價拉尾盤再漲 1.7%，收 299.5 元。

台股加權指數技術面呈現量縮上漲小紅 K 線，三大法人買超 51.63 億元，外資買超 81.21 億元，法人連續買超後讓台股站穩 10800，金融保險類股指數出現一紅吃兩黑的 K 線型態，量能稍微減少，意味著金融股仍然是控盤的重心。

大盤指數收 10851 點成交量 1382.07 億，漲 51 點，台股沒出現任何整理就持續上攻，受美國科技股大漲的連帶效應，台股打破原先反彈的規劃，專家們都預期 2019 年是經濟下滑的一年，但是全球央行對於貨幣寬鬆的態度將使股市本益比一直向上提高。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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