彷彿歷史重演 策略師：原油市場恐將迎來多項利空

正當國際油價在週二 (9 日) 攀升至數月來高點，一位策略師警告原油市場「可能遭受更大的重擊」。

JTD 能源服務公司首席策略師 John Driscoll 指出，「這幾乎就像 2011 年前利比亞獨裁者格達費被推翻的歷史重演。如果利比亞因素發揮作用，就會增加油市的緊張程度。」

石油輸出國家組織 (OPEC) 的主要產油國利比亞近日暴力事件重新抬頭。忠於反對黨領導人 Khalifa Hifter 將軍的反叛力量，有效地控制了該國的東半部，上週對聯合國承認的利比亞政府首府發動狙擊。此舉可能使該國重新陷入內戰。

一夜之間，利比亞首都的黎波里機場也遭到空襲襲擊。

除了對利比亞持續衝突的擔憂之外，Driscoll 還將委內瑞拉和伊朗列為石油市場的其他潛在風險來源。

對於委內瑞拉，他說：「那裡的情況非常糟糕，石油產量正在急劇減少，然後現在不斷出現電力中斷，導致出口減少一半。」

今年 1 月，美國對委內瑞拉國有石油公司 PDVSA 實施制裁，試圖推翻總統 Nicolas Maduro，並扶植反對黨領袖 Juan Guaido。

與此同時，華盛頓繼續加大對德黑蘭的壓力，美國總統川普週一將伊朗伊斯蘭革命衛隊視為恐怖組織，這是美國首次正式將另一個國家的軍隊稱為恐怖組織。

自從美國退出與伊朗簽署的 2015 年核子協議 (稱為聯合綜合行動計劃) 以來，兩國之間的緊張關係直線上升。政府還重新對德黑蘭的原油出口實施制裁，對伊朗經濟造成打擊。

在評論美國國務卿 Mike Pompeo 等人最近關於「完全消除伊朗出口」的言論時，Driscoll 表示，這種說法「不切實際」，「甚至可能是妄想」。

他說，「隨著石油價格上漲，將石油從市場上剔除將變得更加困難，」「這些原油總會找到一個出口。」

Driscoll 說，一旦出現「黑天鵝事件」，也就是德黑蘭對華盛頓失去耐心，試圖關閉原油運輸的關鍵海上通道霍爾木茲海峽，這將導致失去一個「全球 30% 原油和天然氣運輸通道的關鍵要衝」。

週一油價升至 2019 年新高，國際指標布蘭特原油期貨合約上漲 1.1%，收於每桶 71.10 美元。美國原油期貨也上漲 2.1%，收於每桶 64.40 美元。

在週二的亞洲早盤交易中，油價繼續上行，布蘭特原油價格小幅上漲至 71.16 美元，美國原油期貨價格上漲 0.23% 至每桶 64.55 美元。

Driscoll 說，「我一個月前曾說，布蘭特原油會突破 70 美元，但這將是短暫的，」「但現在我要修正一下，我認為它的支撐點越來越多。」「利比亞重新開始發揮影響力，伊朗、委內瑞拉因素也都變得越來越強大。」