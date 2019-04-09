高盛：原油仍有望走高 但不會超過每桶80美元

原油期貨價格近幾個月快速攀升，布蘭特原油週一 (8 日) 報價已站穩每桶 70 美元上方，WTI 原油也來到 63 美元左右，今年以來，兩個主要基準油價上漲均過 20% 以上。

許多分析師認為，伊朗和委內瑞拉在市場的供應量下降，加上 OPEC 及其聯盟可能繼續減產，因此油價仍有上漲空間，主要的威脅來自需求可能減少。

不過高盛認為，雖然油價仍有上漲空間，但不會回到去年峰值的 86 美元水準，甚至站不回 80 美元上方。

高盛大宗商品研究負責人 Jeff Currie 表示，目前原油市場的供應，約有每日 100 萬桶的供應不足，這將使庫存減少並推升油價，來到每桶 70-75 美元，價格的底部約在 60 美元，但回不到每桶 80 美元的水準。

近月倫敦布蘭特原油

油價仍有走跌風險

Currie 指出，有 3 個主要因素，可能會讓油價走弱至底部，但基本上與需求無關。原油的需求相對穩固，中國需求目前看起來也很穩。

Currie 指出，3 個可能讓油價走弱的因素，一是德州頁岩油的產量擴張，或是 OPEC 可能在產量到達 5 年平均之後退出減產計畫，又或者來自於非 OPEC 國家的供應上升。

Currie 表示，即使這些原因讓油價走弱，但不至於像去年第 3 或第 4 季那樣。

高盛此一看法與去年下半年大不相同。去年 10 月，高盛發表報告認為，由於 OPEC 國家無法彌補伊朗受制裁的生產損失，油價可能站穩 80 美元上方。但隨著美國的制裁措施強度不如預期，原油出現猛烈拋售，並使油價當季大跌近 40%，回吐全年所有漲幅。

美俄均可能增產

推升近日油價走高的關鍵驅動因素—供應，目前也出現一些變化。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 上週五表示，俄羅斯並不願意與 OPCE 繼續減產協議，而如果 OPEC 減產協議在 7 月 1 日之前沒有延長，俄羅斯也會考慮增加產量。

去年俄羅斯石油產量達到創紀錄的每日 1116 萬桶，美國的產量也在破紀錄，於 3 月底達到每日 1220 萬桶，同時原油出口量也在上升，今年早些時候首次突破 300 萬桶。