能源盤後—利比亞瀕臨內戰 全球供應恐緊縮 WTI期油飆至5個月高點

週一 (8 日) 交易，石油期貨攀升到 5 個月新高點，WTI 原油期貨收高於每桶 64 美元，為去年 10 月以來首次，係因利比亞的戰爭讓市場預期全球供應量將緊縮。美中貿易緊張關係舒緩的跡象也為油價提供支撐力。

WTI 原油期貨價格攀升至去年 10 月 31 日以來最高收盤價

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.32 美元或 2.1%，收每桶 64.40 美元，已連續第六日收高，且為去年 10 月 31 日以來最高收盤價。該契約上週收升 4.9%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 76 美分或 1.1%，收每桶 71.10 美元，為去年 11 月 7 日以來最高收盤價。該契約上週收升 4.1%，為連續第二週收高。

利比亞內戰

阿拉伯之春後長年軍閥割據的北非國家利比亞，過去 5 天來瀕臨爆發第三次內戰，首都黎波里遭圍，美軍表示已自利比亞緊急撤除一小批軍隊。

Schneider Electric 全球商品分析師 Robbie Fraser 週一報告指出，由哈夫塔 (Khalifa Haftar) 率領的利比亞國民軍 (LNA) 發起戰爭，從聯合國支持的民族團結政府 (GNA) 手中搶奪首都黎波里，「雖然在黎波里的舉動沒有直接威脅到石油出口和供應，但制裁的威脅造成了巨大的上行風險，尤其是市場已經因為委內瑞拉和伊朗受到的制裁而面臨供應縮緊的狀況。」

Saxo Bank 商品策略主管 Ole Hansen 表示，利比亞內戰、OPEC + 持續減產，再加上委內瑞拉和伊朗受美國制裁，讓「那些想尋求降價的人孤苦無依，而且現在美國汽油季節成本飆升到 2014 年以來最高水準。」他還指出，根據《彭博》調查，共識預期利比亞上個月原油產量達 110 萬桶 / 日。

《華爾街日報》報導，美方週一準備將伊朗伊斯蘭革命護衛軍 (RGC) 指名為外國恐怖份子組織，美國和伊朗關係更加緊繃。

與此同時，諮詢公司 JBC Energy 指出，中國國營能源巨擘中石化 (Sinopec) 已恢復購買美國石油，這是石油市場利多消息。根據美國 EIA，去年上半年美國原油對中國的出口量平均 30 萬桶 / 日，但自 2018 年中期開始，該出口量已枯竭，直至最近幾週才恢復。

JBC Energy 分析報告指出，「這讓第一季度原油出口量是利比亞對全球市場的 2 倍，但全球市場的需求成長仍受壓抑。」

3 月非農就業人數增加程度高於預期，有助於舒緩市場對能源需求的擔憂，推升上週油價。油田服務公司 Baker Hughes 的數據顯示，本週美國石油的鑽井平台數目增加 15 個，達 831 個，但這數據沒有挫傷油價漲勢。

石油市場也觀望本週沙國國營石油公司 Saudi Aramco 將首度發行國際債券，根據週一外媒報導，該公司目前已獲得 600 億美元的債券訂單，遠高於宣布該銷售行動時估計的 100 億美元。

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