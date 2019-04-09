利比亞內戰升溫、OPEC減產 油價漲破71美元

利比亞內戰升溫、石油輸出國組織 (OPEC) 執行減產，加上美國對伊朗、委內瑞拉施以制裁，引發油市供給趨緊疑慮，帶動油價走揚，布蘭特原油來到每桶 71 美元之上，為去年 11 月以來新高。

台北時間週二 (9 日) 下午 4 點 23 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.13%，至每桶 71.19 美元 (稍早一度漲至 71.34 美元)；西德州中級原油期貨上漲 0.30%，至每桶 64.59 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

2019 年以來，布蘭特與西德州中級原油期貨，累計分別上漲 40% 和 30%，雙雙觸及 5 個月高點。

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進；截至 3 月底，OPEC 原油產量，已連續 4 個月下滑，降至 4 年低點。

統計資料顯示，OPEC 上月平均每日減產 29.5 萬桶，總產量為每日 3038.5 萬桶，沙烏地阿拉伯持續執行超額減產，伊朗、委內瑞拉因遭美國制裁，產量已降至 2015 年以來新低。

另一方面，OPEC 成員國利比亞，正面臨原油供給中斷風險；利比亞軍事強人哈夫塔 (Khalifa Haftar) 無視國際要求，率領國民軍 (Libyan National Army) 對首都黎波里進攻，利比亞政府將展開反擊，內戰情勢持續升溫。

雖然和平談判的舉行，使利比亞近幾個月的石油輸出得以增加，但若無法徹底解決內戰之亂，該國石油供給恐難恢復穩定。