花旗分析師：原油市場 上檔空間較下檔空間 大得多

花旗集團分析師摩斯 (Edward Morse) 週日對全球原油市場提出了漲勢展望。他說，目前的原油庫存處於 "建設性" 水準。

近幾個月，原油期貨價格上漲，自 2019 年以來，布蘭特原油及紐約原油雙雙上漲逾 20%。摩斯表示，由於伊朗與委內瑞拉遭到制裁，OPEC 減產，相信原油價格仍有上漲空間。

他於週日在杜拜告訴 CNBC 說：「我認為原油的上檔空間較下檔空間，大得多，」

「我認為原油仍然超賣。市場非常具有建設性，供需相當吃緊，預期第二季，紐約油價將在 70 美元範圍，第三季則視情況演變。目前，市場變數仍多。

一項變數是，川普政府是否延長八個國家對進口伊朗原油的制裁豁免權，川普必須在 5 月 2 日前做出決定。

此外，FGE 顧問集團董事長費夏洛基 (Fereidun Fesharaki) 支持花旗集團的預測。他於週日告訴 CNBC 說，今年下半年，供需基本面可能將紐約油價推升至 75 至 80 美元。

他說：「川普設定的高點可能在 70 美元水準，但目前為止，以基本面而言，今年下半年油價將來到 75 至 80 美元。」

自進入白宮以來，川普已多次發布推文，譴責 OPEC 及其最大生產國沙烏地阿拉伯透過減產，推高油價。

包含 15 個會員國的 OPEC 與包含俄羅斯的非 OPEC 生產國於去年 12 月達成減產協議，對下跌的油價做出回應。這個所謂的 OPEC + 集團進行減產，為今年油價反彈的主要因素。

川普最近一次抨擊 OPEC 是在上個月底，他要求該組織增加產量，因為油價漲得太高，讓全球市場變得脆弱不堪。然而，沙烏地阿拉伯似乎並未在意川普的推文。

費夏洛基告訴 CNBC 說，以往從沒有一位總統能對油價造成如此廣泛的衝擊。

