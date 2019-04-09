傳是格力潛在買家 鴻海集團半導體艦隊漸成形 上下游布局趨完善

陸媒報導，中國格力集團正計畫以人民幣 426 億元 (約新台幣 1955 億元)，出售旗下格力電器，市場點名鴻海 (2317-TW) 富士康為潛在買家，回顧近來鴻海在半導體的布局，除珠海外，集團在南京、濟南都等地都擴大布局，內容涵蓋晶圓廠、IC 設計、晶片製造等，加上集團旗下擁有封測以及設備廠，在半導體產業布局逐漸明朗。

格力電器昨 (8) 日公告，擬透過公開轉讓 15% 格力電器股份，未來將研究具體轉讓方案，以格力電器停牌前的市值計算，該筆 15% 股份價值約合人民幣 426 億元。

市場則點名，鴻海集團可能是潛在買主，主要是鴻海 3 月中才與珠海市政府簽署戰略合作協定，包含系統 IC 晶圓廠的建設與設備採購等各晶圓廠的營運事項。

加上鴻海旗下夏普在去年底分拆半導體事業，成立獨立子公司夏普福山半導體 (Sharp Fukuyama Semiconductor，SFS)，其擁有 8 吋 Fab 4 廠，主要生產 LCD 驅動 IC、高畫質感光原件等，但事實上，目前最夯的車用及物聯網等新款晶片，也可採 8 吋投片製造。

市場之前就傳，鴻海與夏普考慮與珠海市政府合作設立最尖端的半導體工廠，生產超高畫質 8K 電視和相機影像感應器所使用的晶片組，及其他工業用或連線裝置用的感應器晶片，預計投入總金額達人民幣 617 億元，最快於 2020 年動工。

除了珠海外，鴻海旗下半導體設備廠京鼎 (3413-TW)，計畫斥資約 90 億元，在南京打造半導體設備智慧製造產業價值鏈園區，也在上月底動土開工，第一期廠區初步規劃明年 9 月完工，目標在 3-5 年內打造半導體設備聚落。

另外，去年 9 月，鴻海也與濟南市合作，計畫共籌約新台幣 166 億元的基金，規劃當地設立 1 家高功率晶片公司，以及 5 家 IC 設計公司。

鴻海旗下樺漢 (6414-TW) 也在去年收購專營半導體設備工廠的帆宣 (6196-TW)，此外，泛鴻海集團成員包含面板驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW)、封測廠訊芯 - KY(6451-TW)、設備廠友威科 (3580-TW) 等，半導體產業上下游都能見到鴻海集團的身影，在半導體的布局逐漸撥雲見日。