藥華藥紅血球增生症新藥出貨歐洲挹注 3月營收月增1.9倍

藥華藥 (6446-TW) 3 月營收出爐，達 2636.9 萬元，月增 193%，年增 5812%，前 3 月營收達 3551 萬元，也較去年同期大幅成長，藥華藥指出，用於治療紅血球增生症的新藥 Besremi，日前獲歐盟 EMA 新藥上市許可 (MAA)，3 月首批小規模商業藥品已開始售予 AOP 公司，帶動 3 月營收衝高，未來隨著歐洲銷售力道成長帶動，後續營收成長可期。

藥華藥歐洲合作夥伴 AOP ，完整佈局 Besremi 歐洲市場銷售，並落實藥品品質管理延伸至客戶端，從充填製造、貼標、包裝、運送、乃至於市場銷售之供應與運銷作業，皆符合供應鏈系統的運行，藥華藥首批用藥屬商業化重要環節之一，意謂著病人第一次使用正式核准後的商業用新藥，其中仿單、標籤、包裝等，經德、奧兩國核定並可逕行收費。

藥華藥與 AOP 之仲裁部分，雙方律師繼續準備所需文件，並依據相關時程與作業持續進行中，在此同時，雙方供貨行銷仍按照原規劃推展中，目前 AOP 已在奧地利及德國完成程序，並規劃今年第 2 季正式將 Besremi 產品上市。另瑞士及北歐 4 國也在進行程序申請，藥華藥也積極協助相關文件與申請作業，雙方在商務合作仍密切配合。

藥華藥表示，台灣第一張取得歐盟 EMA 新藥上市核准藥證，對公司與台灣生醫產業皆是重要里程碑，生技新藥取得藥證後，將進入商業化量產銷售。藥華藥秉持品質優先、積極佈局與長遠規劃的態度，已將首批產品出貨歐洲認列營收。業界認為，這代表台灣生技藥廠能自主開發新藥，進而生產製造並正式銷售至歐洲等先進國家，對產業而言具有指標意義。