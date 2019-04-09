台股盤前─萬一關前面臨劇烈震盪 選股方向在兩大方向

台北股市 8 日在台積電 (2330-TW) 及大立光 (3008-TW) 的交叉掩護之下，收盤指數收盤大漲 96.19 點，收盤指數報 10800.57 點，市場成交值放大到 1556 億元，在台股將上攻 1 萬 1000 點的大關同時，選擇低位階及營收成長股，為現階段重要操作心法。

證券分析師黃漢成表示，台北股市目前位階接近 1 萬 1000 點強大壓力區，且成交量能放大，大盤震盪恐加劇，尤其是尾盤要留意當沖賣壓出籠，恐摜壓指數，但盤中要留意低位階、營收成長股的走強。

今晨收盤的美股四大指數持平，標普 500 指數連續 8 個交易日收紅，寫下 2017 年 10 月以來最長連漲，市場目前在靜待周五企業最新財報季。收盤指數方面，美股道瓊指數下跌 83.97 點，或 0.32%，收 26341.02 點。那斯達克指數上揚 15.19 點，或 0.19%，收 7953.88 點。標普 500 指數上揚 3.03 點，或 0.10%，收 2895.77 點。費城半導體指數上揚 3.73 點，或 0.25%，收 1481.38 點。

在尖牙股 (FAANG) 方面 漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.68%。臉書 (FB-US) 下跌 0.45%；Netflix (NFLX-US) 下滑 1.12%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.26%。

昨日台股大盤尤以大立光及台積電兩大權值股的表現最為精彩，在大立光 3 月營收亮麗同時，早盤先開高盤，而台積電在尾盤以大漲 6.5 元或 2.64% 作收，股價份 6 個月來新高，也推升台北股市大盤大漲 96.19 點，收盤指數報 10800.57 點。

對於台股集中市場昨日成交值大增為 1556 億元，分析師張陳浩指出，台股大盤因國際股市走穩，且美中貿易談判可望獲進一步和解，吸引資金進場推升指數走揚，表現相當正常，而在市場充沛之下，個股一有題材出現，立即吸引資金蜂湧而入。

在重要市場消息方面，PCB 大廠陸續公布最新的營收，華通 (2313-TW) 公布 3 月營收 36.99 億元，月增 34.84%，年增 12.91%，2019 年首季營收 104.59 億元，勉強守住百億元大關，但為近 3 年同期新低，季減 28.39%，年減 4.31%。華通第 1 季營收，為近 11 季以來新低。

全球 PCB 龍頭臻鼎 - KY(4958-TW)3 月營收達 73.15 億元，月增 58.7%、創歷年同期新高，年增 33.01%。臻鼎正面看待第 2 季營運持續增溫，今年全年將打破過往兩年慣例，力拚營運逐季成長。臻鼎去年財報稅後純益 84.48 億元，每股純益為 10.5 元，擬配發 5 元現金股利。