飛機引擎零件也出包！IHI再爆出7000多件不當檢查問題

鉅亨網編譯陳達誠 2019年4月9號15點0分

日本知名重型機械及飛機引擎製造商，IHI(7013-JP) 在週一 (8 日) 對外表示，該公司的民航機引擎零件製造部門，在公司內部調查後，共發現 7138 件的不當檢查案例。其中約有 2 成，是與日本自衛隊的飛行器有關。

(圖：Investing.com)

這次 IHI 會實施公司內部調查，原因出在該公司於 2019 年 3 月 5 日，傳出由不具指定資格的員工，進行了飛機引擎檢查作業的負面消息。除此之外，在產品的製造過程中，也發生了相同的問題。

針對這一連串的問題，日本國土交通省在週二 (9 日) 也對 IHI 發出了業務改善命令。

在相關問題的具體內容上，IHI 負責引擎零件生產的廣島縣吳第 2 工廠、福島縣相馬工廠、東京瑞穗工廠等 3 個工廠，於 2017 年 1 月至 2019 年間，在約 180 萬項作業當中，發生約 7000 件的不當檢查。

在引擎生產的部分製程，由不具資格的工作人員來作檢查、並且蓋上了確認用印。確切的引擎零件數量，目前還在調查當中。

IHI 表示，零件在「強度及性能上有達到標準，從技術上來說確認是沒有問題的」。以目前的情況看來，似乎不需進行產品召回，飛機也沒有停飛的必要。

日本經濟產業省針對 IHI 在 2019 年 3 月，於東京瑞穗工廠所發生的飛機引擎不當檢查作業，已基於航空器製造事業法作出了行政處分。另外，日本國土交通省也基於航空法，對 IHI 下達了改善命令，並要求提出過程改善報告。

但是在飛機零件部分，由於 IHI 是受到美國 GE(GE-US) 等國外飛機引擎製造商的委託，進行相關產品的生產，也因而不受到日本的法律管轄。不過因為行為本身實屬惡質，日本政府要求 IHI 在公司整體的品管上需作出改善。

IHI 生產飛機引擎的核心零件，與美國 GE 共同提供飛機引擎給波音 (BA-US) 及空中巴士 (AIR-FR)。近年由於廉價航空如雨後春筍般的增加，各家大型飛機製造商手上也都還握有許多未交機的訂單。如果類似的品質問題不早日改善，很有可能造成飛機交期的延誤，並對整個航空產業造成影響。

而 IHI 的當前要務，則是要讓停工中的瑞穗工廠早日恢復生產。