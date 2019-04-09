【馮冠華專欄】沒有看到轉勢訊號前，繼續看多吧！

4 月 9 日推介 - 丘鈦（1478）

1）上日港股市況總結：港股週一反覆造好，承接美股上週四及五的上升，恆指高開約 183 點後曾一度上升近 250 點並迫近 30200 點，但上證在高開後迅速回落，恆指在午後也曾倒跌，尾市又回勇，最終收市報 30077 點，上升 141 點。全日成交金額按日上升約 11% 至 1215 億。滬深港通總成交額也按日上升約 12% 至 160 億，流向仍是淨流入，但金額按日大跌近八成至約 3.4 億。北向連續兩天淨流出，金額增加至約人民幣 44 億。藍籌 26 升 19 跌 5 持平。



板塊方面，醫藥、水泥、石油及油服、化工、內銀、汽車及手機設備股表現較好。做空方面，佔大市成交持平在 12.4%。牛熊證街貨最新比例為 65:35，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 13:87，重貨區方面，熊證仍在 30400-30449，牛證則不變在 29050-29099。

簡評：上證昨天高開後即探底，但在收市前的一句鐘又收復大部分失地，情況有點像恆指上週四的走勢。上證五連升斷䌫，兩市成交額再破萬億，雖然整體氣氛未見太壞，但也要留心北向資金走向；連續兩天的淨流出，且金額昨天也高達 44 億人民幣。



至於港股，盤中雖受上證影響而曾倒跌，但最終也能回升至 3 萬點以上收市，成交也大至配合，重磅藍籌有平保（2318）及港交所（388）創 52 週新高，舜宇（2382）更連升 7 個交易日，當炒股如鐵塔（788）、萬州（288）、招行（3968）、海底撈（6862）、頤海（1579）等等也齊創 52 週新高；接連的化工廠意外竟然令化工股股受熱捧（保險股也沒受多大影響），消息股如金斯瑞（1548）、雄岸（1647）等更單日爆升 2 成，資金面及氣勢看似比上證更好，無他的，這波升浪港股明顯落後也。

筆者在 3 月的研討會曾估計恆指第二季的目標為 30000 點，看來太過保守了。恆指現價本益比還不到 12 倍，升市莫估頂，在沒有看到轉勢訊號前，繼續看多吧！另外，港滙在昨天在歐洲時段起有走強之勢，對港股的影響應是正面的。收盤後的公司公告也大都是正面的（見點 4）。



特步（1368）的第一季度、比亞迪（1211）、長汽（2333）、吉利（175）及丘鈦（1478）的 3 月銷售均有不俗按年增長，當中應以丘鈦較吸睛。公司指出其市場佔有率有所上升，加上昨天有大行報告推介，股價有望步龍頭舜宇般繼續向上。

2）昨天，國務院關稅稅則委員會發布關於調整進境物品進口稅有關問題的通知，將進境物品進口稅稅目 1、2 的稅率分別調降為 13%、20%。調降至 13% 的進口產品包括書報、刊物、教育用影視資料；視頻攝錄一體機、相機等訊息技術產品；食品、飲料；家具；節日或其他娛樂用品；藥品等。調降至 20% 的進口產品包括運動用品 (不含高爾夫球及球具)、釣魚用品、紡織品及其製成品；電視攝像機及其他電器用具；自行車等。（信報）

3）港滙昨天自歐洲時段起急升，至晚上十一時升近 36 點子，反映有資金流入本港之勢，有分析指藍籌股陸續派息令到港滙轉強。（蘋果日報）

4）美股上日市況總結：受累券商削波音及通用電氣目標價影響，道指下跌 85 點，但標指卻錄 8 連升，收市上升 0.1%。納指則收升 0.19%。十年期債息回升至 2.52%。美滙指數最新在 97.06，紐約期油最新報 64.38 美元。港股 ADR 上升 32 點，相當於恆指 30109 點水平。恆指期貨夜市收報 30179 點，上升 57 點並高水 102 點。

5）個股訊息：特步國際（1368）公布第一季度中國業務營運狀況，同店銷售 (按零售價值計算) 按年錄低雙位數增長；零售銷售增長 (包括線上線下渠道) 按年增長 20%。期內，零售折扣水平約 75 折，受中國農曆新年期間促銷推動；零售存貨周約 4 個月。（信報）

比亞迪股份（1211）公布，3 月汽車銷量按年增加 8.48%。其中，新能源汽車按年增 1.16 倍。今年首 3 個月累計銷量按年上升 5.19%；當中新能源汽車增 1.47 倍。長城汽車（2333）公布，3 月汽車總銷量按年增加 16.82%，今年首 3 個月，集團錄得銷量按年增長 10.61%。吉利汽車（175）公布，今年首季總銷量按年減少約 5%，達全年銷量目標 151 萬部的 24%。單計 3 月，總銷量按年增長約 3%，按月則增長約 49%。（信報）

丘鈦科技（1478）公布，3 月攝像頭模組銷量 3479.8 萬件，按年增長 98.1%，按月增加 1.5 倍；按月增加主要由於春節假期後行業銷售的季節性回升，而按年增加則主要是集團市場佔有率上升。（信報）

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/