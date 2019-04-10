【馮冠華專欄】美股走弱，港股或借勢調整

4 月 10 日推介 - 復星醫藥（2196）

1）上日港股市況總結：港股週二繼續反覆造好，恆指低開約 10 點後曾一度上升 145 點並升破 30200 點，但上證回軟又令恆指升幅收窄，最終收市報 30157 點，上升 80 點。全日成交金額按日下跌約 6% 至 1142 億。滬深港通總成交額也按日下跌約 14% 至 138 億，流向仍是淨流入，但金額只有約 1.5 億。北向連續三天淨流出，但流出金額也下降至約人民幣 4 億。藍籌 27 升 19 跌 4 持平。



板塊方面，內房反彈明顯；另外，5G 概念、軟件、電池、醫藥、體育用品、手機設備股的表現也較好。做空方面，佔大市成交微跌至 12.2%。牛熊證街貨最新比例為 63:37，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 8:92，重貨區方面，熊證上移至 30500-30549，牛證則不變在 29050-29099。

簡評：上證昨天再次探底回升，而恆指除了早段跟隨上證下跌外，整天也能飄紅，多隻強勢股如鐵塔（788）、平保（2318）、舜宇（2382）等繼續造好。市場炒作氣氛濃厚，內房股因戶籍制度改革掀起尋寶熱，碧桂園（2007）和恆大（3333）是我們的推介。繼前天的化工股後，昨天又看到資金湧向電池股（如天能（819）、超威（951）甚至理士（842）），原因可能是與寧德時代的一季度盈喜有關而已。



5G 概念股及手機設備股則因鐵塔股價破頂和舜宇強勢而大舉發難，中興（763）會是不錯的追捧對象。體育用品股的上升，某程度上是和有券商推介李寧（2331）所至。反而，3 月銷售數據理想的汽車股在高開後升幅大多收窄，情況有如之前的內航股，甚有好消息出貨味道。整體來說，氣氛仍然不俗，指標上也沒有多大轉變，慢牛持續。

收盤後多間中資券商報喜，指 3 月份盈利按年大升。（華泰（6886）是例外）由於 A 股 3 月份的出色表現，兩市成交額也多次在萬億之上，券商盈利大升應是市場共識。



板塊近日走勢偏弱，估計是整固居多；但國泰君安（2611）的配股或影響板塊短期氣氛。華潤電力（836）和龍源電力（916）3 月的發電量平平無奇，板塊缺乏股價催化劑，且上網電價長遠仍有下行壓力，暫且不理了。新高教（2001）不久之前被沽空機構狙擊，先舊後新配股勢令股價再受壓。



小米（1810）在「米粉節」的銷量雖好，也不要忘記硬件毛利率不多於 5% 的集團承諾，能否拉動 IoT 收入才是重點。從消息面找投機機會，可留意復星醫藥（2196），其瀋陽紅旗抗結核病藥異煙肼片通過仿制藥一致性評價，以及公司亦獲英國乾細胞研究公司 ReNeuron 部分產品中國境內獨家權均屬利多消息。

2）國際貨幣基金組織（IMF）再下調全球經濟增長預測，其中 2019 年 GDP 預測為 3.3%，較 1 月份低 0.2 個百分點，亦是 2009 年以來最差，主要是受累經濟活動疲弱，以及中美貿易關係緊張，以及大加關稅所影響。IMF 同時調低美國、英國、歐元區等地經濟增長預測，分別至 2.3%、1.2% 及 1.3%。至於中國經濟增長預測則增 0.1 個百分點至 6.3%。（蘋果日報）

3）美股上日市況總結：川普發文宣布美國將對價值 110 億美元的歐盟產品徵收關稅，加上 IMF 下調全球經濟增長預測，投資者也擔心第一季度美企業績，美股三大指數週二下挫，當中道指下跌 190 點或 0.72%，標指結束 8 連升，收市下跌 0.61%。納指則收跌 0.56%。十年期債息回落至 2.502%。美滙指數最新在 97.02。紐約期油最新報 64.25 美元。港股 ADR 下跌 143 點，相當於恆指 30014 點水平。恆指期貨夜市收報 30118 點，下跌 86 點並低水 39 點。

4）個股訊息：小米集團 (1810) 在微信上公布，截至昨天下午 2 時 57 分 5 秒，今年「米粉節」的銷售金額已突破 10 億人民幣。據小米官網顯示，「米粉節」的活動將持續至今天 (10 日)，期間多款商品均有不同程度的減價。（信報）

華潤電力 (836) 公布，3 月售電量按年下跌 4.3%。首季累計售電量則按年下跌 4.5%。龍源電力 (916）公布，3 月發電量按年增加 3.95%。首季累計發電量按年減少 0.33%。（信報）

根據銷售文件，新高教（2001）以先舊後新方式配售 1.1 億股，配股價介乎 3.54 元至 3.64 元，較收市價折讓 7.4% 至 9.9%，籌約 4 億元。另外，國泰君安（2611）每股 16.34 元，配售 1.66 億股新 H 股，集資逾 27 億元，該公司有權再增配 7,300 萬股。配售價較收市價 17.64 元折讓 7.4%。（蘋果日報）

渣打（2888）因涉違美國禁止與伊朗交易的規定，遭美國調查長達 5 年，最終集團發公告，承認與監管當局達成 11 億美元（85.8 億港元）的解決方案，當中將向美國當局支付共 9.47 億美元罰款，並向英國金融市場行為監管局支付 1.02 億英鎊，換英美監管機構停止調查。公司稱去年第四季已作出 9 億美元撥備，及將於今年第一季承擔進一步及最終開支 1.9 億美元（約 14.8 億港元）。（蘋果日報）

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