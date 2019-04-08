台股盤中─蘋概股帶領多頭衝鋒 最高攻上10800點 再寫半年來新高

台股集中市場今 (8) 日在清明節連假後首日交易，多頭主導盤勢格局，蘋概股大立光 (3008-TW)、美律 (2439-TW)、欣興 (3037-TW)、華通等，帶領大盤指數再創波段新高，也是近半年來高點，加權股價指數最高達 10802.12 點。

激勵今日台股走揚，重要因素在國際股市在台股連假期間持穩向上，台股今日早盤也同步向上，今日預估成交值將衝高到 1600-1700 億元，證券分析師黃漢成指出，台股目前位階接近 11000 點強大壓力區，成交量能放大，大盤震盪恐加劇，尾盤要留意當沖賣壓出籠，恐摜壓指數，但盤中要留意低位階、營收成長股的走強。

分析師張陳浩則認為，台股大盤因國際股市走穩，且美中貿易談判可望獲進一步和解，量能進場推升指數走揚，表現相當正常。

台股今日集中市場加權指數開在 10759.96 點，最高 10802.12 點，最低為 10759.96 點，預估市場成交值為 1600-1700 億元，引導今天大盤創波段高點的的，主要為大立光。

大立光公布 3 月營收為 39.26 億元，已達去年 11 月旺季營收水準，月增 55.02%，年增 24.92%，黃漢成看好，大立光 4 月在華為手機品牌廠拉貨力道強勁帶動下，營收將再成長到 40 億元以上，第 2 季可望重回百億元以上。

大立光今年首季營收為 98.24 億元，季減 21.06%，年增 10.66%，大立光預估， 4 月營收將優於 3 月，法人看好，第 2 季營收動能可望持續推升，單季營收將達 120 億元以上。