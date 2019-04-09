德拉吉呼籲重新思考負利率政策 歐洲央行反應冷淡

《彭博社》報導，歐洲央行 (ECB) 行長德拉吉 (Mario Draghi) 3 月 27 日表態，建議重新思考「負利率政策」對銀行的影響。然而，歐洲央行決策者並不急於改變其負利率政策。

受此消息拖累，週一 (8 日) STOXX 歐盟銀行類股指數 (STOXX Banks EUR Price) 下滑 0.72%。

歐盟銀行類股指數走勢圖。(圖：Investing)

2014 年 6 月歐洲央行祭出負利率政策，即民間銀行存入歐洲央行剩餘資金利率為負值的負利率政策，爾後還多次擴大負利率水平。

德拉吉上月 27 日表示：「如有必要，我們需要考慮一些可能的措施，既可保留負利率帶給經濟上有利的影響，同時也減弱此工具可能產生的負面影響。」《彭博社》引述消息人士報導，歐洲央行委員會並未就德拉吉的言論進行探討。

德拉吉的言論可能還需要一段時間達成更多的共識。儘管負利率的副作用一直廣受爭議，消息人士稱，部分央行官員仍然相信存款利率低於零的優點大於缺點，並且認為沒有必要重新設計政策。

歐洲央行首席經濟學家 Peter Praet 謹慎表示，任何改變都需要在貨幣政策的基礎上得到驗證。

超級星期三

歐洲央行週二將在德國法蘭克福開會，週三 (10 日) 公布貨幣會議決策。市場分析師認為，市場目前密切關注週三歐洲央行釋出 TLTRO (定向長期再融資操作) 細節以及負利率政策相關舉措。

市場分析師表示，德拉吉的表態歐洲央行可能會為了減輕負利率政策給銀行業帶來的不利影響，提供相關措施亦或為歐洲央行降息鋪路。

週三除了歐洲央行公布貨幣會議決策之外，美國也將公布消費者物價指數 (CPI) 報告以及美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的會議紀要。

德意志銀行分析師 Craig Nicol 提到：「超級星期三應是本週重點，而且本週將迎來忙碌的一週，有自中國經濟數據、聯準會多位發言人談話、IMF 和世界銀行 (World Bank) 春季年會和中歐峰會，如果這還不夠，美國各銀行最新財報季也將於下週開跑。」