歐洲央行轉鴿 摩根大通：歐元恐貶破1.1美元

摩根大通資產管理外匯部門投資長 Roger Hallam 今 (3) 日表示，若歐洲央行 (ECB) 讓利率進一步走低，恐使歐元貶破 1.1 美元。

台北時間週三晚間 6 點 44 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.41%，至 1.1248。

摩根大通認為，若歐洲央行讓利率進一步走低，歐元恐貶破 1.1 美元。(圖：翻攝自 Investing.com)

ECB 於 3 月貨幣決策會議中決議，延遲升息、下修經濟成長預測，並推出第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO-III)；ECB 維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變。

Roger Hallam 在接受路透社採訪時指出，若未來幾個月內，ECB 讓已經處於負值的隔夜存款利率，進一步降低，歐元兌美元恐貶破 1.1 美元。

ECB 總裁德拉吉上週強調，「一如 3 月會議決議，我們將確保貨幣政策與經濟同步，藉由調整利率前瞻指引，反映最新的通膨前景。」

德拉吉稱，歐元區經濟成長趨緩，未必代表經濟將陷入衰退；就當前情況來看，歐元區經濟仍保持相對彈性，不過，仍存在下行風險。

德拉吉說，歐元區面臨的風險在於，外部需求恐持續惡化，進而對內需造成影響；為此，ECB 已做好準備，必要時，將再度延遲升息。