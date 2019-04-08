日扶植MaaS產業 豐田、本田等30多家大型企業參與

作為日本政府所主導的 MaaS(Mobility as a Service，交通行動服務) 產業育成措施的一環，對於提供共享汽車及無人送貨等服務的業者進行實驗支援，目前已有豐田汽車 (7203-JP)、軟銀 (9434-JP) 等 30 家以上的日本企業響應這項活動。

日政府扶植 MaaS 產業，豐田、本田等多家大型企業參與。圖為日產 LEAF (圖：AFP)

日本經濟產業省在週一 (8 日) 召開以汽車產業為議題的官民檢討會議，共有來自本田 (7267-JP)、馬自達 (7261-JP) 等汽車業界高層與會參加。

為了對共享汽車、叫車服務，以及無人送貨等利用汽車來進行商業活動的企業們進行支援，經濟產業省在會議當中決定，將選擇幾個地域來讓企業們進行驗證實驗。

日本政府決定在 2019 年夏天前，選擇幾處地點作為這些前導實驗的地域。參加的企業包含豐田汽車、軟銀、東日本旅客鐵道 (9020-JP) 等 30 多家企業。

目前使用者不須購車，只在需要的時候使用車輛的 MaaS 服務，正廣泛的受到世人矚目。

日本經濟產業省希望透過這次的舉動，能夠育成新的產業。日本經濟產業大臣世耕弘成在會上表示「朝向汽車與社會的融合，希望能夠湊成其他產業及各地方自治團體間的協調」。

除此之外，在會議上也提及為了電動車 (EV) 的普及，決定在夏天之前，汽車製造商與電力公司將就電池的回收等事項成立協議會。

截至 2019 年 4 月 8 日為止，共有 akippa、WHILL、SB Drive、NTT DoCoMo(9437-JP)、小田急電鐵 (9007-JP)、KT Group、住友商事 (8053-JP)、JapanTaxi、JCoMaaS、JTB Communication Design、世界經濟論壇第四次產業革命日本中心、ZMP、SoftBank、DeNA(2432-JP)、DENSO(6902-JP)、電腦交通、豐田汽車、豐田通商 (8015-JP)、NAVITIME Japan、日產汽車 (7201-JP)、日本郵便 (6178-JP)、東日本旅客鐵道、日野汽車 (7205-JP)、Broadband 推進協議會、本田技研工業、馬自達、Michinori Holdings、三井物產 (8031-JP)、未來 Share、三菱地所 (8802-JP)、MONET Technologies、森大樓、大和運輸、山葉發動機 (7272-JP)。共 34 家企業。